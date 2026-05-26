2. Bundesliga Relegation: RWE-Frust kocht über! Heftige Tumulte nach Abpfiff Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Denkbar knapp sichert sich Greuther Fürth in der Relegation den Klassenerhalt – die Erleichterung bei den Torschützen Noel Futkeu und Branimir Hrgota ist riesig. Rot-Weiss Essen schwankt derweil zwischen bitterer Enttäuschung und Stolz auf das Erreichte. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.

Heiko Vogel (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Wir haben uns schwergetan, uns so durchzusetzen, wie wir es geplant hatten. Essen hat es gut gemacht, schon im Hinspiel. Das waren zwei ganz schwere Spiele. Kompliment an die Essener Mannschaft – umso stolzer bin ich, dass wir es trotzdem gerockt haben." "Man darf nicht zwei so unterschiedliche Halbserien spielen. Die erste Halbserie hat uns viele Körner gekostet und wenig Punkte gebracht. Man muss aber auch immer die Rahmenbedingungen sehen. Wir hatten einen großen Umbruch, das dauert. Auch jetzt wissen wir, dass wieder ein großer Umbruch stattfinden wird. Das kann eine Chance sein, es kann aber auch ein bisschen dauern, bis man sich findet."

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Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fürth): "Die Mannschaft ist die ganze Saison durch die Hölle gegangen. Am Ende das noch zu gewinnen, ist unglaublich."

Noel Futkeu (SpVgg Greuther Fürth): "Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Genau so wollte ich den Verein verlassen – mit dem Klassenerhalt. Wir haben eine wunderbare Leistung gezeigt, wir wussten, was auf uns zukommt. Die Mannschaft hat verdient die Klasse erhalten."



"Ich wusste genau, wie heimstark wir sind und was wir hier abliefern können. Diese Überzeugung haben wir mit in das Spiel genommen. Wir feiern jetzt noch ein bisschen. Wir machen das spontan, wir haben ein paar Jungs, die da gute Ideen haben."

Uwe Koschinat (Trainer Rot-Weiss Essen): "Ich will nicht zu analytisch sein. Aber wir hatten viele Chancen, um ranzukommen und zumindest die Verlängerung zu erzwingen. Am Ende war es wie die ganze Saison, ein Auf und Ab. Aber wir haben gezeigt, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen. Wir haben ein fantastisches Publikum, Rot-Weiss Essen hat einen unglaublichen Eindruck in Deutschland hinterlassen. Das bleibt – irgendwann, wenn der Schmerz vorbei ist." "Ich habe immer gesagt, dass der VAR im Fußball nichts zu suchen hat. Das ist eine Entscheidung, die Menschen gebührt. Früher haben wir auch Fußball gespielt und Spiele zu Ende gebracht. Aber wenn man die Regel festlegt, dann ist es eben Abseits - auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind."

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