WNBA Expansion Draft: Deutsche Sabally und Geiselsöder müssen Teams wechseln

ran NBA Basketball WNBA-Star offen für Playboy-Shooting Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Nyara Sabally und Luisa Geiselsöder haben neue Teams in der WNBA. Die beiden deutschen Nationalspielerinnen wurden im Zuge des Expansion Drafts ausgewählt.

Die Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Luisa Geiselsöder sind im Expansion Draft der WNBA ausgewählt worden und müssen kurzfristig umziehen. Die neu gegründeten Franchises Toronto Tempo und Portland Fire wählten Sabally (26/Center) und Geiselsöder (26/Center) an den Positionen vier und fünf aus. Nyara Sabally, die jüngere Schwester von Satou Sabally (Phoenix Mercury), wechselt von New York Liberty zum ersten kanadischen Team der Liga. Im Big Apple hatte sie zuletzt mit Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich zusammengespielt, gemeinsam gewannen sie 2024 die Meisterschaft. Geiselsöder lief für die Dallas Wings auf. Basketball live: ProSiebenSat.1 erwirbt Rechte für FIBA Welt- und Europameisterschaften ab 2026

WNBA Expansion Draft: Auch Satou Sabally und Leonie Fiebich zur Auswahl Alle vier deutschen WNBA-Profis standen beim Draft zur Auswahl, Satou Sabally und Fiebich blieben bei ihren Teams. Der Top-Pick ging per Münzwurf an Portland, das sich die Dienste der Kanadierin Bridget Carleton sicherte. Die neue Saison soll Anfang Mai beginnen, erst kürzlich hatten sich die Liga und die Spielerinnengewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Zum zweiten Mal in Folge fand ein Expansion Draft statt, nachdem 2025 die Golden State Valkyries hinzugekommen waren. Die beiden neuen Teams sind zuversichtlich, schnell den Anschluss an die etablierten Franchises zu finden. "Mit dieser Mannschaft können wir vom ersten Tag an konkurrenzfähig sein und uns gleichzeitig weiterentwickeln", sagte Monica Wright Rogers, General Manager der Toronto Tempo.

- Anzeige -