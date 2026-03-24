Belgian Darts Open: Luke Humphries zittert sich zum Titel

"Cool Hand Luke" führt im Finale der Belgian Darts Open gegen Jonny Clayton deutlich, zeigt dann aber Nerven. Der sechste Matchdart sitzt schließlich. Martin Schindler und Luke Littler scheitern bereits im Achtelfinale.

Mit 6:1 führte Luke Humphries am Sonntag im Finale der Belgian Darts Open – alles sah nach einem schnellen Sieg für "Cool Hand Luke" aus. Gegner Jonny Clayton wirkte müde, während Humphries souverän ein Leg nach dem anderen einsammelte.

Doch ab dem achten Leg bekam der Engländer plötzlich Probleme auf die Doppel-Felder. Während Humphries sichtlich mit seinen Nerven kämpfte, war "The Ferret" plötzlich zur Stelle: Der Waliser verkürzte auf 6:7.

Am Ende verpasste Humphries insgesamt fünf Matchdarts, doch der sechste fand schließlich sein Ziel. Während Clayton ein spektakuläres 161er-Finish verfehlte, traf Humphries die Doppel-10 zum 8:6-Endstand.

Für Humphries war es bereits der neunte Titel auf der European Tour. "Es ist immer schwierig, wenn man anfängt, die Nerven zu spüren. Jonny ist einer der am meisten unterschätzten Spieler der Welt – du kannst ihn einfach nicht abschütteln. Hier zu gewinnen, bedeutet mir sehr viel", bilanzierte der Champion.