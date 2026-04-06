German Darts Grand Prix
German Darts Grand Prix: Nathan Aspinall sichert sich den Sieg gegen Danny Noppert
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:15 Min
"The Asp" wackelt im Finale in München nur kurz. Im Anschluss überrascht er mit einer Liebeserklärung an die deutschen Darts-Fans.
Nathan Aspinall ist der Gewinner des German Darts Grand Prix! Der Engländer bezwang am Montagabend in einem spannenden Finale in München Danny Noppert mit 8:5 und sicherte sich erstmals den Titel bei dem Turnier.
"Danny ist so gut. Er ist so ein fantastischer Darts-Spieler. Aber ich habe im Verlauf der Woche meinen Kampfgeist entdeckt. München, ihr wart mega! Deutschland, ich liebe euch!", bedankte sich Aspinall beim Publikum.
"The Asp" zog im Finale direkt auf 4:1 davon, doch dann gelang Noppert ein Break – er verkürzte auf 2:4. Auch das nächste Leg konnte "The Freeze" für sich entscheiden. Aspinall zeigte plötzlich Nerven, der 34-Jährige bekam Probleme auf die Doppel.
Noppert nutzte das eiskalt aus und glich zum 4:4 aus. Es entwickelte sich ein hochspannendes Finale, beide Spieler drehten ordentlich auf. Doch dann zog Aspinall wieder auf 7:5 davon.
Das Zwischenhoch Nopperts war nun vorbei, der Wille des Niederländers schien gebrochen. Aspinall checkte im nächsten Leg mit 128 zum Matchgewinn aus und ließ sich von den Fans in München ausgiebig feiern.
Aspinall und Noppert ohne Probleme im Halbfinale
In der Runde zuvor hatte Noppert Krzysztof Ratajski keine Chance gelassen. Der Niederländer bezwang den "Polish Eagle" mit 7:2.
Eine ähnlich klare Angelegenheit war auch das zweite Halbfinale. Aspinall bezwang den Niederländer Kevin Doets ebenfalls mit 7:2.
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Kein Deutscher im Viertelfinale
Von den deutschen Teilnehmern hatte es beim Heimspiel niemand über das Achtelfinale hinausgeschafft.
Nachdem Niko Springer am Sonntagabend in der Runde der letzten 32 Michael van Gerwen deutlich mit 6:1 ausgeschaltet hatte, war am Montag im Achtelfinale Schluss. Gegen Michael Smith unterlag er mit 4:6.
Und auch Martin Schindler gelang der Einzug in das Viertelfinale nicht. Gegen Aspinall verlor der 29-Jährige in der Runde der letzten 16 klar mit 2:6. In der Runde der letzten 32 hatte zuvor auch Ricardo Pietreczko gegen Aspinall verloren, dabei aber nur knapp mit 5:6.
Marcel Hausotter verliert gegen Clayton
Marcel Hausotter hatte bereits zuvor eine Überraschung knapp verpasst und war in der Runde der letzten 32 gegen Jonny Clayton mit 5:6 ausgeschieden.
Mit Finn Behrens und Kevin Troppmann waren zwei deutsche Starter bereits in der 1. Runde des German Darts Grand Prix gescheitert. Behrens unterlag Ryan Joyce mit 1:6, Troppmann verlor gegen Ritchie Edhouse mit 3:6.
Das Finale des German Darts Grand Prix
Danny Noppert - Nathan Aspinall 5:8
Begegnungen im Halbfinale
Danny Noppert - Krzysztof Ratajski 7:2
Kevin Doets - Nathan Aspinall 2:7
Begegnungen im Viertelfinale
Danny Noppert - Jonny Clayton 6:1
Krzysztof Ratajski - Michael Smith 6:2
Niels Zonneveld - Kevin Doets 5:6
Nathan Aspinall - Andrew Gilding 6:4
Begegnungen im Achtelfinale
Danny Noppert - Karel Sedlacek 6:2
Jonny Clayton - Kim Huybrechts 6:4
Krzysztof Ratajski - Ross Smith 6:4
Niko Springer - Michael Smith 4:6
Josh Rock - Niels Zonneveld 5:6
Kevin Doets - Dirk van Duijvenbode 6:5
Nathan Aspinall - Martin Schindler 6:2
William O’Connor - Andrew Gilding 1:6
Begegnungen der Runde der letzten 32
Ross Smith – Patrik Kovacs 6:2
Jermaine Wattimena – Niels Zonneveld 1:6
Damon Heta – Karel Sedlace 2:6
Daryl Gurney – Andrew Gilding 5:6
Ryan Searle - Krzysztof Ratajski 5:6
Danny Noppert - Ritchie Edhouse 6:5
Mike De Decker - Dirk van Duijvenbode 5:6
Dave Chisnall – Michael Smith 5:6
Luke Woodhouse – Kim Huybrechts 1:6
Josh Rock – Ryan Joyce 6:4
James Wade - Kevin Doets 5:6
Jonny Clayton – Marcel Hausotter 6:5
Michael van Gerwen – Niko Springer 1:6
Nathan Aspinall – Ricardo Pietreczko 6:5
Martin Schindler - Brendan Dolan 6:4
Gian van Veen - William O’Connor 2:6
Ergebnisse der 1. Runde im Überblick
William O’Connor – Sebastian Bialecki 6:2
Joyce Ryan – Finn Behrens 6:1
Krzysztof Ratajski – Thomas Lovely 6:3
Niels Zonneveld – Adam Lipscombe 6:3
Cameron Menzies – Karel Sedlacek 4:6
Ritchie Edhouse – Kevin Troppmann 6:3
Wessel Nijman – Andrew Gilding 4:6
Joe Cullen – Patrik Kovacs 3:6
Michael Smith – James Hurrell 6:2
Dirk van Duijvenbode – Stephen Burton 6:2
Brendan Dolan – Cor Dekker 6:2
Kevin Doets – Anton Östlund 6:0
Raymond van Barneveld – Marcel Hausotter 4:6
Peter Wright – Kim Huybrechts 3:6
Ricardo Pietreczko – Ian White 6:5
Niko Springer – Jan Schmidt 6:5
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