"The Asp" wackelt im Finale in München nur kurz. Im Anschluss überrascht er mit einer Liebeserklärung an die deutschen Darts-Fans.

Nathan Aspinall ist der Gewinner des German Darts Grand Prix! Der Engländer bezwang am Montagabend in einem spannenden Finale in München Danny Noppert mit 8:5 und sicherte sich erstmals den Titel bei dem Turnier.

"Danny ist so gut. Er ist so ein fantastischer Darts-Spieler. Aber ich habe im Verlauf der Woche meinen Kampfgeist entdeckt. München, ihr wart mega! Deutschland, ich liebe euch!", bedankte sich Aspinall beim Publikum.

"The Asp" zog im Finale direkt auf 4:1 davon, doch dann gelang Noppert ein Break – er verkürzte auf 2:4. Auch das nächste Leg konnte "The Freeze" für sich entscheiden. Aspinall zeigte plötzlich Nerven, der 34-Jährige bekam Probleme auf die Doppel.

Noppert nutzte das eiskalt aus und glich zum 4:4 aus. Es entwickelte sich ein hochspannendes Finale, beide Spieler drehten ordentlich auf. Doch dann zog Aspinall wieder auf 7:5 davon.

Das Zwischenhoch Nopperts war nun vorbei, der Wille des Niederländers schien gebrochen. Aspinall checkte im nächsten Leg mit 128 zum Matchgewinn aus und ließ sich von den Fans in München ausgiebig feiern.