Justin Hood sorgte bei der vergangenen Darts-WM für Furore. Jetzt muss er aufgrund einer offiziellen Beschwerde allerdings seinen bereits zum Kult gewordenen Spitznamen ablegen.

Justin Hood schrieb bei der vergangenen Darts-WM die vielleicht schönste Geschichte des Turniers.

Der 32-Jährige spielte sich im Alexandra Palace als ungesetzter Spieler bis ins Viertelfinale, ehe er an Gary Anderson scheiterte. Vor allem sein Zweitrundensieg gegen Danny Noppert blieb aufgrund der hohen Qualität beider Spieler in Erinnerung.

Hood wurde schnell zum Publikumsliebling, die Fans würdigten ihn mit Gesängen. Auch sein Spitzname "Happy Feet" wurde bereits zum Kult, doch von diesem Namen müssen sich Hood und seine Fans jetzt verabschieden.

Denn die Rechteinhaber des gleichnamigen Animationsfilms haben eine formelle Beschwerde eingereicht, die Bezeichnung "Happy Feet" ist geschützt und darf im kommerziellen Umfeld nicht genutzt werden. Dazu gehören auch offizielle PDC-Turniere und die Walk-ons.