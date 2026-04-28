2. Bundesliga
FC Schalke 04 droht eigenen Fans: Platzsturm beendet mögliche Aufstiegsparty
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
ran Fußball
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Videoclip • 01:27 Min
Schalke 04 will den möglichen Aufstieg groß feiern. Aber nicht um jeden Preis. Sollte es gegen Düsseldorf zu einem Platzsturm kommen, droht Königsblau mit drastischen Konsequenzen.
Der FC Schalke 04 bereitet sich auf den großen Aufstiegsmoment vor.
Schon am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf (20:30 Uhr im Liveticker) kann Königsblau die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.
In der Veltins-Arena wäre dann alles angerichtet für eine emotionale Feier.
Allerdings nur, wenn sich die Fans an klare Regeln halten.
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Platzsturm wäre große Gefahr für Fans
Nach Informationen der "BILD" will Schalke einen möglichen Platzsturm nach Abpfiff offiziell untersagen. Der Klub fürchtet eine unkontrollierbare Situation im Innenraum und zieht deshalb eine harte Linie: Stürmen Fans den Rasen, soll die Aufstiegsfeier sofort abgebrochen werden. Spieler, Trainer und Verantwortliche würden sich in diesem Fall direkt in die Katakomben zurückziehen.
Hinter der Warnung stecken vor allem die Erinnerungen an 2022. Beim letzten Aufstieg gegen den FC St. Pauli war die Stimmung komplett eskaliert, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Laut "Express" gab es damals neun Schwerverletzte. Genau solche Vorfälle will Schalke diesmal unbedingt verhindern.
Ein zusätzliches Risiko ist die Bauweise der Arena. Zwischen Tribüne und Innenraum gibt es teils hohe Mauern und tiefe Gräben.
In der Euphorie könnte ein Sprung Richtung Rasen schnell gefährlich werden. Besonders, wenn hinter den Fans weitere Menschen nachdrücken.
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FC Schalke 04: DFB-Strafe würde schmerzen
Bleibt der Innenraum dagegen frei, plant Schalke eine geordnete Feier. Die Mannschaft soll dann offenbar in verschiedene Zuschauerbereiche gehen, damit möglichst viele Fans gemeinsam mit den Spielern feiern können.
Auch die Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft: Es sollen mehr Ordner im Einsatz sein, zudem wird mit einer erhöhten Polizeipräsenz gerechnet. Auch zusätzliche Sicherungen an den Zugängen zum Innenraum werden geprüft.
Neben der Verletzungsgefahr geht es für Schalke auch um mögliche finanzielle Folgen. Ein Platzsturm könnte Strafen durch den DFB nach sich ziehen, dazu drohen Schäden an Rasen, Technik oder Werbeflächen. Für den finanziell weiter angespannten Klub wäre das ein vermeidbarer Rückschlag.
Die Botschaft ist deshalb eindeutig: Schalke will feiern. Aber kontrolliert, sicher und ohne Chaos auf dem Rasen.
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