FC Schalke 04: Diese Wucht braucht die Bundesliga - ein Kommentar

ran Fußball Bundesliga Dieter Hecking rügt Journalisten: "Unangemessen!" Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Schalke 04 dreht ein symbolträchtiges Spitzenspiel gegen den SC Paderborn nach 0:2-Rückstand in einen Sieg. Die Aufholjagd mit Charakter zeigt einmal mehr: Genau diese königsblaue Wucht braucht es in der Bundesliga - ein Kommentar.

Schalke hat die Tür zur Bundesliga nicht aufgemacht. Die "Knappen" haben sie mit aller Wucht aufgetreten. Mit 0:2 lag S04 im Spitzenspiel beim SC Paderborn schon zurück. Doch noch vor dem Pausenpfiff egalisierte das Team von Trainer Miron Muslic binnen fünf Minuten. In der 83. Minute sorgte Dejan Ljubicic dann mit dem 3:2 für Ekstase im prall gefüllten Auswärtsblock. Zum Schlusspfiff brachen alle Dämme. Die komplette königsblaue Bank rannte jubelnd auf das Feld. FC Schalke 04: Aufstiegs-Matchball dank Comeback-Sieg Es war ein Spitzenspiel, das stellvertretend steht für die neue Schalker Wucht, die nicht nur die Fans auf den Rängen, sondern mittlerweile auch die Spieler auf dem Platz entfalten können. Vor zwei der drei Schalker Tore war der Ball eigentlich schon weg, beide Male setzten die Gelsenkirchener aber nach und netzten am Ende ein.

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Schalke 04: Ein Gigant erfindet sich neu Genau dieses Selbstverständnis hat sich Schalke mit den Erfolgen über Monate erarbeitet: Kein einziges Spiel gegen Kontrahenten aus dem oberen Tabellendrittel ging verloren. Seit dem 8. Spieltag belegt Schalke durchgehend einen direkten Aufstiegsplatz. Mit nur einer kleinen Unterbrechung steht das Team seit Ende November 2025 auf dem Spitzenplatz der Liga. Seit mittlerweile elf Spielen ist Schalke ungeschlagen. FC Schalke 04: Toter in Herren-Toilette der Veltins-Arena entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt Und ganz nebenbei – das hob auch Muslic nach dem Schlusspfiff noch einmal hervor – hat Schalke in der Zeit einen Wandel vom Defensivspezialisten in Richtung Offensivfußball vollzogen. Stellvertretend dafür stehen Matchwinner Ljubicic und Stürmer-Star Edin Dzeko, die erst im Winter zum Team gestoßen sind. "Alles hochemotional, aber kontrolliert. Sonst kannst du diesen Giganten nicht stabilisieren und in die richtigen Bahnen lenken", fasste Muslic die neue Schalker Wucht bei "Sky" nach Abpfiff in Worte.

Matchball gegen Fortuna Düsseldorf Der Lohn: Mit den Big Points hat Schalke bei noch drei ausstehenden Spielen sieben Punkte Vorsprung auf den Dritten Hannover 96 und acht Zähler auf die SV Elversberg auf Rang vier. Schon kommende Woche zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf kann Schalke den Aufstieg klarmachen. Dann könnte auch Dzeko nach seiner Schulterverletzung wieder dabei sein. "Das ist die Bühne, die wir verdienen", freute sich Muslic auf den Kracher. Die Bühne in der kommenden Saison dürfte dann die Bundesliga werden. Und die darf sich auf einen Giganten freuen, der sich binnen eines Jahres neu erfunden hat. Entfalten die Schalker auch dort diese wiederentdeckte Wucht, ist der Rückkehrer ein klarer Gewinn für das Fußball-Oberhaus. Einen solch begeisterungsfähigen Klub kann die Liga jederzeit gebrauchen.

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