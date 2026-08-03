Start der 2. Bundesliga: Tradition, Überraschungen und die Premiere der neuen Regeln

2. Bundesliga 2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams Videoclip • 02:23 Min Link kopieren Teilen

Wie jedes Jahr nimmt die 2. Fußball-Bundesliga (ab 7. August) schon vor der Bundesliga (ab 28. August) ihren Betrieb auf. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Saison 2026/27.

Was steht an? Die 2. Bundesliga geht in ihre 53. Spielzeit. Hertha BSC bestreitet zum zweiten Mal in Folge das Auftaktspiel, das Team von Trainer Stefan Leitl ist am Freitag (20.30 Uhr/live in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Livestream) zu Gast beim VfL Bochum. Im ersten Topspiel am Samstagabend muss Absteiger VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern ran.

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Wer ist neu? Zum ersten Mal seit 2019 sind drei Klubs aus der Bundesliga abgestiegen: Der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli kehren nach drei bzw. zwei Jahren in die 2. Liga zurück. Wolfsburg spielt zum ersten Mal nach 29 Jahren wieder zweitklassig. Aus der 3. Liga kommen der VfL Osnabrück und Energie Cottbus dazu. Bei vier der 18 Klubs haben in der Sommerpause neue Trainer die Verantwortung übernommen: Tobias Strobl (Wolfsburg), Marcel Rapp (St. Pauli), Oliver Kirch (Arminia Bielefeld) sowie Maximilian Senft (Karlsruher SC).

Was ist besonders? Mit dem Aufstieg von Schalke 04 ist im Gegensatz zum Vorjahr (Hamburger SV und 1. FC Köln) nur ein Traditionsklub aufgestiegen. Dennoch verweilen 2026/27 sechs der 16 Bundesliga-Gründungsmitglieder in der 2. Liga. 24 deutsche Meistertitel gehen auf das Konto der aktuellen Zweitliga-Klubs. Besonders ist die Liga seit einigen Jahren durch ihren Überraschungscharakter: Aufstiegskandidaten kämpfen im Tabellenkeller, vermeintliche Underdogs um die Spitzenposition. Vereine wie der VfL Bochum und Hannover 96 stehen ebenso unter Zugzwang wie Hertha BSC - die Berliner haben unter anderem Schlüsselspieler Fabian Reese an Wolfsburg verloren.

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Gibt es neue Regeln? Einige. Fußballfans kennen die neu eingeführten Regeln bereits von der WM. So sollen bei Abstößen und Einwürfen künftig Fünf-Sekunden-Countdowns verwendet werden, bei Auswechslungen haben Spieler zehn Sekunden Zeit, den Platz zu verlassen. Auch die einminütige Pause nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung wird eingeführt. Zudem darf der VAR ab 2026/27 bei ungerechtfertigten Gelb-Roten Karten sowie Verwechslungen eingreifen, der Schiedsrichter wiederum keine Torchancen-Vereitelungen mehr bestrafen, wenn aus dem gegebenen Vorteil ein Treffer entsteht. Noch ungewiss ist die Übernahme von VAR-Eingriffen bei zu Unrecht vergebenen Standardsituationen sowie die Bestrafung bei Bedecken des Mundes in der konfrontativen Kommunikation.

Die nächsten Livestreams Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Wie sind die Eckdaten? Die Hinrunde zieht sich diese Saison bis ins neue Jahr, der 17. Spieltag endet am 16. Januar. Die Rückrunde beginnt eine Woche später. Eine Weihnachtspause gibt es zwischen dem 21. Dezember und dem 14. Januar. 2. Bundesliga - Bochum vs. Hertha BSC - alle Informationen zur Übertragung des Auftaktspiels in TV, im kostenlosen Joyn-Livestream und Liveticker Am letzten Spieltag am 23. Mai werden alle neun Partien wie gewohnt parallel um 15.30 Uhr ausgetragen. Ende September/Anfang Oktober kommt eine zweiwöchige, im November eine einwöchige Länderspielpause hinzu. Erstmals seit drei Jahren gibt es im März zudem eine Englische Woche.

Wo sind die Spiele zu sehen? Alle 306 Spiele laufen beim Pay-TV-Sender Sky, ebenso die Konferenzen. Wie schon in der Vorsaison gibt es einzelne Spiele zudem im Free-TV. Das Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) wird fest bei RTL und Nitro zu sehen sein. Zudem zeigt der Sender durch die Übernahme von Sky Sport RTL die erste Sonntagskonferenz live im Free-TV. In Sat.1 und im Joyn-Livestream gibt es das Eröffnungsspiel sowie die Relegationsspiele.

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