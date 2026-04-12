ran Fußball Bundesliga Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert" Videoclip • 02:32 Min Link kopieren Teilen

Markus Anfang muss wohl bei Fortuna Düsseldorf gehen. Mit Alexander Ende soll einem Bericht zufolge der Nachfolger bereits feststehen.

Nach der vierten Niederlage in Folge soll Fortuna Düsseldorf wohl die zweite Trainerentlassung der Saison in Betracht ziehen. Coach Markus Anfang steht laut "Sky" vor dem Ende seiner Trainerzeit. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der 51-Jährige das Traineramt von Daniel Thioune übernommen und einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Von diesem soll er nun frühzeitig freigestellt werden. Und Anfangs Ende ist anscheinend Endes Anfang. Alexander Ende, Mitte März von Fortunas Liga-Konkurrent Preußen Münster entlassen, wird laut "Sky" bei den Düsseldorfern einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Auch der "kicker" berichtete über diese Peronalie, ohne eine Laufzeit zu nennen. Union Berlin: Erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte - wer ist Marie-Louise Eta? Ende war nach einer 0:6-Niederlage gegen Dynamo Dresden des Traineramtes enthoben worden. Gegen genau diesen Gegner muss die Fortuna am übernächsten Spieltag im Abstiegskampf unbedingt Punkte sammeln. Sowohl im Hinspiel als auch im DFB-Pokal musste sich Düsseldorf gegen Dynamo in dieser Saison allerdings bereits geschlagen geben.

- Anzeige -

- Anzeige -