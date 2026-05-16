In der 2. Bundesliga gehen am letzten Spieltag drei Teams mit realistischen Aufstiegschancen ins Rennen. Doch wer steigt am Ende neben Schalke 04 auf? ran schaut auf die Pros und Contras – und darauf, warum die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn die Bundesliga bereichern würden - oder eben nicht.

SV Elversberg (2. Platz, 59 Punkte, +22 Tore)

34. Spieltag: Heimspiel gegen Preußen Münster

Pro: Stehauf-Männchen nach bitteren Rückschlägen

In der vergangenen Saison scheiterte die SV Elversberg erst in der Relegation am 1. FC Heidenheim. Nur die wenigsten hatten erwartet, dass die Saarländer nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger und des langjährigen Erfolgstrainers Horst Steffen erneut ganz oben mitmischen würden.

Schließlich war es Steffen, der den Klub aus der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga geführt hatte.

Doch Elversberg machte einfach weiter wie zuvor: Auch unter Vincent Wagner, für den Elversberg die erste Station als Profitrainer ist, blieb die Mannschaft ihrer erfrischend offensiven DNA treu. Kein anderer Zweitligist erzielte mehr Tore als die SVE mit ihren 61 Treffern.

Ein Aufstieg im zweiten Anlauf trotz des Umbruchs wäre eine wahnsinnige Comeback-Geschichte. Und: Er würde das Saarland nach 33 Jahren wieder auf der Bundesliga-Landkarte auftauchen lassen. Zuletzt war aus dem Bundesland der 1. FC Saarbrücken in der Saison 1992/93 erstklassig.

Contra: Wenig Wucht, kleine Bühne

Seit 2013 arbeitet Elversberg an der schrittweisen Modernisierung seines Stadions. Doch noch immer spielt die SVE in einer Baustelle, die in dieser Saison nur maximal 10.000 Zuschauer fasst – die kleinste Kapazität der Liga. Auch im Falle eines Aufstiegs wäre so schnell kein Ende in Sicht: Frühestens im Frühjahr 2027, wahrscheinlicher im Frühsommer soll der Umbau abgeschlossen sein. Kapazität danach: 15.000 Zuschauer.

Viel emotionale Wucht würde Elversberg also nicht in die Bundesliga mitbringen. Auch neue Rivalitäten oder gar Derbys gäbe es mit dem Verein in der Bundesliga nicht.

So bemerkenswert der Elversberger Aufschwung der vergangenen Jahre ist, löst der Verein bei vielen vor allem eine Reaktion aus: Schulterzucken.