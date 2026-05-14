Nach dem bereits feststehenden Aufstieg in die Bundesliga läuft beim FC Schalke 04 die Kaderplanung auf Hochtouren. Nun soll wohl ein Ex-Dortmunder ein Thema sein.

Der FC Schalke 04 hat durch den feststehenden Aufstieg in die Bundesliga Planungssicherheit und arbeitet bereits am Kader für die neue Saison.

Wie der "Kicker" berichtet, soll Leonardo Bittencourt ein Thema in Gelsenkirchen sein. Demnach soll S04 Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen haben.

Der Mittelfeldspieler wird Werder Bremen zum Saisonende mit auslaufendem Vertrag ablösefrei verlassen und ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Nach dem "Kicker"-Bericht dementierte "Sky" jedoch das angebliche Schalke-Interesse an Bittencourt.