Fußball
FC Schalke 04: Kommt ein Ex-BVB-Star?
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Celtic Glasgow: Unglaubliches Meister-Drama im Video
Videoclip • 06:09 Min
Nach dem bereits feststehenden Aufstieg in die Bundesliga läuft beim FC Schalke 04 die Kaderplanung auf Hochtouren. Nun soll wohl ein Ex-Dortmunder ein Thema sein.
Der FC Schalke 04 hat durch den feststehenden Aufstieg in die Bundesliga Planungssicherheit und arbeitet bereits am Kader für die neue Saison.
Wie der "Kicker" berichtet, soll Leonardo Bittencourt ein Thema in Gelsenkirchen sein. Demnach soll S04 Interesse an einer Verpflichtung des 32-Jährigen haben.
Der Mittelfeldspieler wird Werder Bremen zum Saisonende mit auslaufendem Vertrag ablösefrei verlassen und ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.
Nach dem "Kicker"-Bericht dementierte "Sky" jedoch das angebliche Schalke-Interesse an Bittencourt.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Baumann und Bittencourt kennen sich aus Bremen
Schalkes Sportvorstand Frank Baumann und Bittencourt kennen sich bestens aus der gemeinsamen Zeit an der Weser, wo der Deutsch-Brasilianer sieben Jahre verbrachte.
Zuvor spielte Bittencourt unter anderem ausgerechnet bei Schalkes Rivalen Borussia Dortmund. Im Sommer 2012 wechselte der gebürtige Leipziger von Energie Cottbus zum BVB, wurde dort aber nicht wirklich glücklich.
Nach nur einem Jahr und sieben Pflichtspielen für die Profis der Borussia zog Bittencourt 2013 weiter zu Hannover 96. Anschließend folgten die Stationen 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim. Mittlerweile stehen in der Vita des Routiniers 303 Bundesliga-Einsätze (32 Treffer).
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Relegation zur Bundesliga: Live im Free-TV, im Ticker und im kostenlosen Joyn-Stream
Bundesliga
Wilder Bericht: Kokettierte Eberl mit Saudi-Wechsel?
Bundesliga
Nächster Premier-League-Klub wohl scharf auf El Mala
Bundesliga
FC Bayern wohl einig mit Wunschspieler - ein Problem bleibt
Bundesliga
Brisante Schiedsrichter-Ansetzung sorgt für Wirbel: Ex-Schiri übt scharfe Kritik
Bundesliga
BVB-Nachwuchs mit Final-Coup! Real als schlechter Verlierer