Fußball
FC Schalke 04: Aufstiegs-Matchball dank Comeback-Sieg nach 0:2-Rückstand in Paderborn
Veröffentlicht:von SID
Schalke 04 steht ganz dicht vor der Bundesliga-Rückkehr. In Paderborn beweist der Zweitliga-Spitzenreiter nach zwei Gegentoren Comeback-Qualitäten.
Schalke 04 hat dank großer Moral das unterhaltsame Spitzenspiel beim SC Paderborn gewonnen und sich einen ersten Aufstiegs-Matchball erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic kam beim ersten Verfolger trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes zu einem 3:2 (2:2).
Der Spitzenreiter liegt mit 64 Punkten nun sechs Zähler vor den Paderbornern und sieben vor Hannover 96 auf Rang drei. Mit einem Sieg am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wäre die Rückkehr in die Bundesliga perfekt.
Dejan Ljubicic mit einem Doppelpack (35./83.) und Adil Aouchiche (40.) drehten das Spiel für die Gäste, es war der vierte Ligasieg in Serie für Königsblau. Paderborn, für das Laurin Curda (13.) und Stefano Marino (26.) die Treffer erzielten, verpasste derweil einen großen Schritt in Richtung Liga eins. Der Vorsprung auf Hannover beträgt nur einen Zähler, die SV Elversberg folgt mit zwei Punkten Rückstand.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
42 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
42 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball
Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream
125 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 19:55 • Fussball
Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 MinBald verfügbar
Mittwoch, 29.04. 23:00 • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 Min
Schalke wohl nächstes Mal wieder mit Dzeko
"Wir freuen uns riesig auf diesen Kracher und haben bewiesen, dass wir in diesen Spielen bestehen können", hatte Muslic vor der Begegnung betont. Und seine Mannschaft begann mit Offensivdrang. Beim wohl letzten Auftritt ohne Edin Dzeko, der Starstürmer soll nach seiner Schulterverletzung gegen Düsseldorf in den Kader zurückkehren, vergab dessen Vertreter Moussa Sylla aus guter Position (5.). Besser machte es dann auf der anderen Seite Curda, der mit einem sehenswerten Volley das Heimteam in Führung brachte.
Der Treffer gab den Paderbornern Aufwind, und sie legten schnell nach: Nachdem Schalkes Keeper Loris Karius zunächst noch gegen Marino den zweiten Gegentreffer verhindert hatte (24.), war er kurz darauf beim fünften Saisontor des Italieners machtlos.
2. Bundesliga: SV Elversberg verpasst in verrücktem Spiel in Darmstadt großen Schritt Richtung Aufstieg
Trotz des bitteren Verlaufs brachen die Gäste aber nicht auseinander, blieben ruhig - und kamen ihrerseits mit einem Doppelschlag noch vor der Pause zum Ausgleich. Erst erzielte Ljubicic den Anschlusstreffer, bevor Aouchiche nur fünf Minuten später zum 2:2 traf.
Nach der verrückten ersten Halbzeit flachte die Partie in Durchgang zwei deutlich ab. Beide Mannschaften wollten unbedingt den alles entscheidenden Fehler vermeiden, Torchancen blieben Mangelware - bis Ljubicic in der Schlussphase aus kurzer Distanz traf und den mitgereisten Schalker Anhang in Ekstase versetzte.
Mehr Fußball-News
Champions League
Kurz vor PSG-Spiel: Nächster Bayern-Star fällt verletzt aus
Champions League
Schiedsrichter für Bayern gegen PSG steht fest - Schlechtes Omen?
Bundesliga
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim : Bundesliga live im TV, Stream und Ticker
Betrugsverdacht gegen italienischen Schiedsrichter-Koordinator
Fußball
Bayerns Alphonso Davies am Scheideweg seiner Karriere
FC Bayern
Max Eberl: Jackson-Entscheidung gefallen