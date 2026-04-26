FC Schalke 04: Aufstiegs-Matchball dank Comeback-Sieg nach 0:2-Rückstand in Paderborn

Unterhaltsames Spitzenspiel in Paderborn Bild: picture-alliance/dpa/SID/Swen Pförtner

Schalke 04 steht ganz dicht vor der Bundesliga-Rückkehr. In Paderborn beweist der Zweitliga-Spitzenreiter nach zwei Gegentoren Comeback-Qualitäten.

Schalke 04 hat dank großer Moral das unterhaltsame Spitzenspiel beim SC Paderborn gewonnen und sich einen ersten Aufstiegs-Matchball erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic kam beim ersten Verfolger trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstandes zu einem 3:2 (2:2). Der Spitzenreiter liegt mit 64 Punkten nun sechs Zähler vor den Paderbornern und sieben vor Hannover 96 auf Rang drei. Mit einem Sieg am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wäre die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. FC Schalke 04: Toter in Herren-Toilette der Veltins-Arena entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt Dejan Ljubicic mit einem Doppelpack (35./83.) und Adil Aouchiche (40.) drehten das Spiel für die Gäste, es war der vierte Ligasieg in Serie für Königsblau. Paderborn, für das Laurin Curda (13.) und Stefano Marino (26.) die Treffer erzielten, verpasste derweil einen großen Schritt in Richtung Liga eins. Der Vorsprung auf Hannover beträgt nur einen Zähler, die SV Elversberg folgt mit zwei Punkten Rückstand.

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