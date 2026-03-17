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FC Schalke 04: Edin Dzeko nach Rot für zwei Spiele gesperrt - S04 erhebt Einspruch
Aktualisiert:von SID/ran
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Videoclip • 01:44 Min
Der DFB sperrt Stürmer Edin Dzeko nach seinem Platzverweis gegen Hannover 96 für zwei Spiele. Der FC Schalke 04 protestiert nun gegen das Urteil.
Dieses Geschenk hat Edin Dzeko gar nicht gefallen.
Am Tag seines 40. Geburtstags hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Starstürmer von Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 nach seinem Platzverweis am Sonntag für zwei Spiele gesperrt.
Dagegen wehren sich die "Königsblauen" jetzt allerdings. Sportvorstand Frank Baumann äußerte sich in einer Vereinsmitteilung: "Wir legen Einspruch gegen das Urteil ein, weil eine Sperre für zwei Spiele unserer Überzeugung nach zu hoch ist. Unserer Auffassung nach liegt eben keine Aktion von Edin vor, in der die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet wird, wie es der DFB in seinem Einzelrichterurteil darstellt."
Trainer Miron Muslic kritisierte Schiedsrichter Robin Braun bereits zuvor bei "Sky" für die Entscheidung und warf ihm fehlendes "Fingerspitzengefühl" vor.
Schalke 04: Dzeko-Sperre nach Tritt gegen Chakroun
Dzeko hatte im Spiel gegen Hannover 96 (2:2) in der 52. Minute nach einem unbeabsichtigten Tritt auf Bauchhöhe gegen Husseyn Chakroun die Rote Karte gesehen. Ohne Dzeko, der zuvor zur Führung getroffen hatte, verspielte Schalke in den Schlussminuten noch eine 2:0-Führung und verpasste es damit, sich an der Tabellenspitze weiter von der Konkurrenz abzusetzen.
Der Bosnier würde beim Verbleiben der Sperre neben dem Spitzenspiel am Samstag bei Darmstadt 98 (Samstag ab 20:30 Uhr im Liveticker) auch das nächste Heimspiel nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC am Ostersonnatag verpassen.
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