Der DFB sperrt Stürmer Edin Dzeko nach seinem Platzverweis gegen Hannover 96 für zwei Spiele. Der FC Schalke 04 protestiert nun gegen das Urteil.

Dieses Geschenk hat Edin Dzeko gar nicht gefallen.

Am Tag seines 40. Geburtstags hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Starstürmer von Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 nach seinem Platzverweis am Sonntag für zwei Spiele gesperrt.

Dagegen wehren sich die "Königsblauen" jetzt allerdings. Sportvorstand Frank Baumann äußerte sich in einer Vereinsmitteilung: "Wir legen Einspruch gegen das Urteil ein, weil eine Sperre für zwei Spiele unserer Überzeugung nach zu hoch ist. Unserer Auffassung nach liegt eben keine Aktion von Edin vor, in der die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet wird, wie es der DFB in seinem Einzelrichterurteil darstellt."

Trainer Miron Muslic kritisierte Schiedsrichter Robin Braun bereits zuvor bei "Sky" für die Entscheidung und warf ihm fehlendes "Fingerspitzengefühl" vor.