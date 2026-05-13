Der FC Bayern München soll sich mit Wunschspieler Anthony Gordon einig sein, aber ein Problem bleibt bestehen.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist sich der FC Bayern angeblich mit Anthony Gordon von Newcastle United einig geworden. Wie englische Medien berichten, soll der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer ist aber die Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (86,5 Millionen Euro).