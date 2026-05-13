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FC Bayern wohl mit Anthony Gordon einig – aber ein Problem bleibt

Veröffentlicht:

von SID

:newstime

Bayern-Talent spielt nicht mehr für Deutschland

Videoclip • 01:00 Min • Ab 12

Der FC Bayern München soll sich mit Wunschspieler Anthony Gordon einig sein, aber ein Problem bleibt bestehen.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison ist sich der FC Bayern angeblich mit Anthony Gordon von Newcastle United einig geworden. Wie englische Medien berichten, soll der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer ist aber die Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (86,5 Millionen Euro).

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Anthony Gordons Bilanz bei Newcastle United

Gordon war im Januar 2023 vom FC Everton für eine Ablöse von rund 45 Millionen Euro nach Newcastle gewechselt. In 152 Einsätzen für die Magpies erzielte er 39 Tore und bereitete weitere 28 vor.

In der laufenden Saison kam er in der Premier League bislang auf sechs Treffer und zwei Vorlagen, in der Champions League traf er in zwölf Spielen zehn Mal.

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