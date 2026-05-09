Energie Cottbus hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nach einem Last-Minute-Sieg alle Trümpfe in der Hand. Auch Rot-Weiss Essen meldete sich im Aufstiegsrennen zurück. Hansa Rostock darf nach einem Torfestival ebenfalls noch hoffen.

Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am vorletzten Spieltag 2:1 (1:1) gegen den SV Wehen Wiesbaden und festigte Rang zwei. Mit einem Sieg am kommenden Samstag bei Jahn Regensburg wäre die Rückkehr in die zweite Liga perfekt.

Moritz Hannemann (41.) und Tolga Cigerci (89.) trafen nach dem Rückstand druch Lukas Schleimer (37.) für Cottbus, das mit 69 Punkten in das letzte Wochenende der Saison geht. Dahinter liegen Aufsteiger MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (jeweils 67) im Kampf um den Relegationsplatz gleichauf.

RWE gewann am Samstag nach zuletzt drei Niederlagen in Folge 1:0 (0:0) gegen den SC Verl, Gianluca Swajkowski traf in der 50. Minute. Im Saisonfinale muss Essen in Ulm antreten. Nachbar Duisburg war am Freitag nicht über ein 0:0 bei Erzgebirge Aue hinausgekommen, hat gegenüber RWE vor dem finalen Heimspiel gegen Viktoria Köln als Tabellendritter aber eine um sechs Tore bessere Tordifferenz.

Drei Punkte hinter Platz drei folgt Hansa Rostock nach einem 5:3 (3:1) gegen den VfB Stuttgart II. Tabellenführer VfL Osnabrück spielte 1:1 (1:1) gegen den SSV Ulm, 1860 München verlor 1:2 (1:0) gegen den FC Ingolstadt.