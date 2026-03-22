3. Liga: VfL Osnabrück baut Tabellenführung aus

Der VfL Osnabrück bleibt fest auf Aufstiegskurs, Rot-Weiss ist der erste Verfolger. Duisburg schlägt die Löwen und darf ebenfalls wieder hoffen.

Der VfL Osnabrück hat einen weiteren großen Schritt zurück in die 2. Bundesliga gemacht.

Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag mit 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II durch und bauten mit den sechsten Sieg in Folge ihre Tabellenführung der 3. Liga weiter aus. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz wuchs auf sechs Punkte.

David Kopacz erzielte früh die Führung der Gäste (10.), die das Spiel deutlich bestimmten. Allerdings ließ die Mannschaft von Trainer Timo Schultz mehrere gute Chancen aus, das Ergebnis schon in der ersten Hälfte in die Höhe zu schrauben. Nach der Pause war die Partie ausgeglichener, es blieb bis zum Schluss spannend.

Erster Verfolger ist jetzt Rot-Weiss Essen. Der Revierklub feierte mit 2:1 (2:0) bei Viktoria Köln seinen vierten Sieg in Folge und darf weiter von der Rückkehr in die 2. Liga nach 19 Jahren träumen. Dickson Abiama (10.) und Lucas Brumme (12.) sorgten mit einem frühen Doppelschlag für eine 2:0-Führung, nach der Pause verkürzte Tim Kloss (52.).