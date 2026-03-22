Inter Mailand patzt erneut - Titelrennen wieder spannend

"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus

Spitzenreiter Inter Mailand ist in der italienischen Meisterschaft außer Tritt geraten. Robin Gosens' Fiorentina macht das Titelrennen noch spannender.

Die Lombarden kamen bei der AC Florenz nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und blieben damit zum dritten Mal nacheinander sieglos.

Inters Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Mailand (3:2 gegen den FC Turin) schmolz weiter auf nur noch sechs Punkte zusammen.

Bei den Gästen stand Nationalspieler Yann Bisseck ebenso in der Startelf wie Robin Gosens bei der Fiorentina.

Francesco Esposito ließ Bisseck und Co. durch seinen Führungstreffer in der ersten Minute früh auf ein Ende ihrer Durststrecke hoffen. Allerdings musste Inter noch den Ausgleich durch Cher Ndour (77.) hinnehmen.

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