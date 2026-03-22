Deniz Undav nicht zu stoppen! VfB Stuttgart fegt über  FC Augsburg hinweg

Immer wieder Deniz Undav: Dank seines unaufhaltsamen Nationalstürmers hat der VfB Stuttgart Big Points im Rennen um die Champions League eingefahren. Der FC Augsburg verliert beim Torspektakel zum dritten Mal in Serie.

Drei Tage nach dem Aus im Europa-League-Achtelfinale traf Undav beim 5:2 (3:0) im Schwaben-Duell beim FC Augsburg im sechsten Bundesliga-Spiel in Serie, der VfB kletterte zum Abschluss des 27. Spieltags auf Rang drei.

Neben Doppelpacker Undav (12./58.), der seine Saisontore 17 und 18 erzielte, sorgten Tiago Tomás (29.), Nikolas Nartey (31.) und Ermedin Demirovic (83.) für den Auswärtssieg.

Der Vorsprung auf die Verfolger RB Leipzig und TSG Hoffenheim beträgt zu Beginn der Länderspielpause drei Punkte, auf Bayer Leverkusen sind es nach dessen Patzer in Heidenheim (3:3) sogar sieben Zähler.

Fabian Rieder (57.) und Anton Kade (72.) trafen für Augsburg, das die dritte Niederlage in Serie und die erste Heimpleite unter Trainer Manuel Baum kassierte. Achtmal nacheinander hatte der FCA zuvor in der heimischen WWK Arena nicht verloren, wie schon in der Saison 2011/12 endete die Rekordserie nun aber gegen den VfB.

"Wir lieben ja Bretter, egal, wie dick sie sind", hatte Baum sein Team im Vorfeld bildlich auf den Favoriten eingeschworen: "Es gibt verschiedene Bohrer. Den Bohrer müssen wir auf scharf stellen, wir brauchen da eine Schlagbohr-Maschine."