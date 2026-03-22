DFB-Team und Adidas: Die Trikot-Historie von 1972 bis heute

Aleksandar Pavlovic muss dem DFB-Team wohl absagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat offenbar bereits einen Spieler nachnominiert.

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern muss für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana verletzt absagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nun offenbar einen anderen Mittelfeldspieler nachnominiert.

Nach Informationen der "Bild" wird Nagelsmann nun doch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart in sein Aufgebot für die beiden WM-Tests gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) holen.

Die Nichtnominierung des Mittelfeldspielers der Schwaben für das DFB-Team hatte zuvor für einige Diskussionen gesorgt.

Pavlovic hatte die Teilnahme an den Spielen wegen Schmerzen am Hüftbeuger absagen müssen - was womöglich auch eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das anstehende Programm mit den Münchnern ist.

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