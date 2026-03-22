Fußball
DFB-Team: Wegen Pavlovic-Ausfall - Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert wohl Spieler nach
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
DFB-Team und Adidas: Die Trikot-Historie von 1972 bis heute
Videoclip • 03:17 Min
Aleksandar Pavlovic muss dem DFB-Team wohl absagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat offenbar bereits einen Spieler nachnominiert.
Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern muss für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana verletzt absagen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nun offenbar einen anderen Mittelfeldspieler nachnominiert.
Nach Informationen der "Bild" wird Nagelsmann nun doch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart in sein Aufgebot für die beiden WM-Tests gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) holen.
Die Nichtnominierung des Mittelfeldspielers der Schwaben für das DFB-Team hatte zuvor für einige Diskussionen gesorgt.
Pavlovic hatte die Teilnahme an den Spielen wegen Schmerzen am Hüftbeuger absagen müssen - was womöglich auch eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das anstehende Programm mit den Münchnern ist.
Auch interessant: Rückschlag? Das macht Musiala zu schaffen
Mehr Fußball-News:
Jaffer Murphy beeindruckt mit seiner Athletik
Irre Kicker-Show beim Pro Day
Bundesliga
Nächste Undav-Show bei VfB-Schützenfest
Fußball
ManCity verdirbt Arsenal den ersten Saisontitel
Fußball
Freiburg verschärft Paulis Sorgen.
2. Bundesliga
Nach nur 81 Tagen: Hannover und Schmadtke trennen sich
Bundesliga
Kwasniok muss FC verlassen - Nachfolger fix!