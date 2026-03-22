Senegals Idrissa Gueye erwägt Medaillenübergabe an Marokko

Der senegalesische Nationalspieler Idrissa Gueye hat angeboten, die Medaillen für den Sieg beim Afrika-Cup an Marokko "zu übergeben", sollten dadurch "Spannungen entschärft" werden. Am rechtmäßigen Sieg seines Teams ließ er dennoch keinen Zweifel.

"Ich verpflichte mich persönlich, die Medaillen zusammenzutragen", erklärte der Profi des FC Everton am Samstag nach dem 3:0-Erfolg in der Premier League gegen den FC Chelsea - wenngleich er seine Mannschaft weiterhin als rechtmäßigen Sieger der Afrikameisterschaft betrachtet.

"Das ist einfach lächerlich. Ein Fußballspiel gewinnt man auf dem Platz, das haben wir in Marokko getan", sagte Gueye, der im Finale den gesperrten Kapitän Kalidou Coulibaly vertreten hatte: "Wir verdienen es, Afrikameister zu sein, wir sind Afrikameister. Titel gewinnt man auf dem Platz, nicht in Büros", fügte der 128-malige Nationalspieler im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal+ an.

Mit Blick auf den angekündigten Einspruch des senegalesischen Fußballverbands erklärte er: "Wenn es nach mir ginge, hätte ich dem Verband geraten, keine Berufung einzulegen."