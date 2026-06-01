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Relegation: Würzburger Kickers steigen in die 3. Liga auf - Sieg auch im Rückspiel gegen Lok Leipzig
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Mit den Würzburger Kickers steht nun auch der letzte Aufsteiger in die 3. Liga fest. Die Franken setzten sich in der Relegation gegen Lok Leipzig durch.
Die Würzburger Kickers kehren nach vier Jahren in die 3. Liga zurück.
Die Franken gewannen auch das Rückspiel der Regionalliga-Playoffs gegen Lok Leipzig mit 2:1 (1:0) und sicherten sich den letzten freien Platz im deutschen Profifußball.
Das Team von Trainer Michael Schiele hatte bereits das Hinspiel in Sachsen mit 1:0 (0:0) für sich entschieden und machte nun vor heimischer Kulisse den zweiten Drittliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt.
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Lok Leipzig scheitert zum dritten Mal in der Relegation
Jermain Nischalke (30.) und Cherif Cissé (72.) erzielten im Rückspiel die entscheidenden Treffer für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der angesichts des Verzichts von Nürnberg II in die Aufstiegsspiele nachgerückt war. Für Leipzig ist der verpasste Sprung in die 3. Liga extrem bitter, nach 2020 und 2025 scheiterte der Meister der Regionalliga Nordost zum dritten Mal in den Playoffs. Der Treffer von Djamal Ziane (71.) war zu wenig.
Die Diskussionen um eine Reform der Regionalligen dürfte das erneute Scheitern weiter anheizen. Aus den fünf Staffeln steigen derzeit nur vier der fünf Meister auf. Vor Würzburg hatten der SV Meppen (Nord), Fortuna Köln (West) und die SG Sonnenhof Großaspach (Südwest) ihr Direktticket gelöst.
Die Staffeln aus Bayern und eben Nordost mussten den Umweg über die Playoffs nehmen. Eine Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte im Frühjahr zwei Modelle vorgeschlagen, die künftig den direkten Aufstieg aller Meister ermöglichen sollen. Einen Konsens gab es dabei noch nicht.
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