Relegation: Würzburger Kickers steigen in die 3. Liga auf - Sieg auch im Rückspiel gegen Lok Leipzig

ran Fußball WM 2026: "Da ging es um ganz große Titel" - Nagelsmann über Mannschafts-Uno-WM Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Mit den Würzburger Kickers steht nun auch der letzte Aufsteiger in die 3. Liga fest. Die Franken setzten sich in der Relegation gegen Lok Leipzig durch.

Die Würzburger Kickers kehren nach vier Jahren in die 3. Liga zurück. Die Franken gewannen auch das Rückspiel der Regionalliga-Playoffs gegen Lok Leipzig mit 2:1 (1:0) und sicherten sich den letzten freien Platz im deutschen Profifußball. DFB-Team: Erkenntnisse aus dem Sieg gegen Finnland - Karl setzt Ausrufezeichen Das Team von Trainer Michael Schiele hatte bereits das Hinspiel in Sachsen mit 1:0 (0:0) für sich entschieden und machte nun vor heimischer Kulisse den zweiten Drittliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt.

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