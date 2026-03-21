1. FC Köln: Fliegt Trainer Lukas Kwasniok? Thomas Kessler vermeidet Bekenntnis

Nach dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach steht Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln mit dem Rücken zur Wand. Geschäftsführer Thomas Kessler kündigt Gespräche an – mit offenem Ausgang.

Mit dem 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach wartet der 1. FC Köln bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg. Bei einem Erfolg des FC St. Pauli am Sonntag gegen den SC Freiburg (ab 17:30 Uhr im Liveticker) könnten die Kölner sogar auf Relegationsplatz 16 abrutschen. Entsprechend unsicher ist der Posten von Cheftrainer Lukas Kwasniok.

Unmittelbar nach dem Spiel tat Sportgeschäftsführer Thomas Kessler wenig dafür, um die Gerüchte um eine Trennung von Kwasniok zu entkräften.

Auf die Frage, ob der 44-Jährige auch am Osterwochenende nach der Länderspielpause noch Trainer sein werde, entgegnete Kessler bei "DAZN": "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt irgendetwas zu erzählen, was am Osterwochenende ist. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns ein bisschen zurückziehen, sehr rational Dinge bewerten. Wir können alle die Tabelle lesen." Über allem stehe, "dass der 1. FC Köln dieses Jahr in der Bundesliga bleibt".

Kessler weiter: "Wir haben lange schon kein Spiel gewonnen. Wir müssen Stellschrauben drehen, damit wir erfolgreich sein können. Wie die dann aussehen? Wir sind ergebnisoffen."