Bayer Leverkusen vs. FC Bayern: Schiedsrichter Dingert würde Diaz-Platzverweis "so nicht mehr geben"

Das Remis zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sorgte für viel Gesprächsstoff rund um die Schiedsrichter-Entscheidungen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

... über sein aberkanntes Tor: "Der Ball trifft mich am Ellbogen, das war ganz klar. Mir war jetzt nicht ganz klar, ob der Ellbogen vor meinem Körper ist oder nicht, aber am Ende sieht so aus, als wenn es Hand war. Dann darf das Tor nicht zählen."

Jonathan Tah (FC Bayern München): "Heute mussten wir mit schwierigen Situationen und Entscheidungen umgehen. Deshalb fühlt es sich auch gut an, so mit einem Punkt vom Platz zu gehen. Es ist eine Frage der Mentalität und es Anspruchs, dass uns schwierige Situationen nicht runterziehen können. Das hat heute gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind."

Denn den Münchnern wurden vom VAR zwei Treffer aberkannt, einer von Jonathan Tah und einer von Harry Kane . Auch Leverkusens vermeintlicher Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit von Jonas Hofmann wurde vom VAR wegen einer Abseitsstellung wieder einkassiert.

... über das aberkannte Tor von Harry Kane: "Für mich ist es kein Handspiel, um ehrlich zu sein. Es ist kein Handspiel, weil er dreht sich weg. Ich finde nicht, dass der Arm irgendwie extrem weit weg vom Körper ist. Und deswegen ist es kein Handspiel für mich, aber der Schiedsrichter hat so entschieden."

... über die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz: "Also mein Gefühl ist, er steht sofort wieder auf. Okay, er fällt hin und er wird auch ein bisschen berührt, aber er steht sofort wieder auf. Er macht kein Theater, keine Show und deswegen ist es für mich fragwürdig, wieso man da so reagiert, als wenn er irgendwie eine Show daraus gemacht hätte."

Sven Ulreich (FC Bayern München) über seinen ersten Bundesliga-Einsatz seit knapp anderthalb Jahren: "Wenn man lange nicht spielt, ist es natürlich anders als im Training. Am Ende war ich dann glaube ich gut drin. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht."

... über Schiedsrichter und VAR: "Bei ganz klaren Entscheidungen kann man gerne eingreifen. Für mich gibt es keine klare Linie mehr, etwa bei Handspielen. Da müssen wir wieder eine klare Linie finden."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über die Gelb-Rote Karte gegen Luis Diaz: "Wenn ich jetzt die Bilder sehe, ist einfach ein Kontakt da, den kann man nicht leugnen. In so einer Situation wartet man natürlich ein wenig auf einen Kontakt, natürlich geht Luis Diaz etwas früh runter, ich sage auch nicht, dass das ein Elfmeter ist. Trotzdem wird er dann – wenn auch spät – getroffen und geht zu Boden. Er steht sofort wieder auf. Also ich will hier nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe."

Christian Dingert (Schiedsrichter) über die Gelb-Rote Karte für Diaz: "Aus dem Spiel heraus ist es für mich so, dass der Spieler Diaz abhebt. Das habe ich wahrgenommen. Den anschließenden Treffer am Fuß habe ich nicht so wahrgenommen in der Geschwindigkeit in der Form. Jetzt, wenn ich die Bilder sehe, kein Elfmeter. Das ist klar. Gelb-Rot sehr hart. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir machen am Anfang einen Fehler und deshalb kassieren wir auch das Gegentor. Aber wir waren gut im Spiel, brauchten jedoch ein bisschen Geduld. Dann kommt aus dem Nichts die Rote Karte für Nicolas Jackson, die auch völlig richtig war – keine Diskussion darüber. Aber dafür eine Diskussion über viele andere Sachen. Am Ende bin ich einerseits stolz, aber auch unzufrieden, was wir aus dem Spiel gemacht haben. Unter anderem die Gelb-Rote Karte für 'Lucho' Diaz, die ich überhaupt nicht verstehe."

... über das aberkannte Tor von Jonathan Tah: "Eine größere Debatte ist das aberkannte Tor von Jonathan Tah. Ich verstehe die Regel, aber es geht in dem Fall um seinen Ellbogen. Er kann seinen Arm gar nicht bewegen, der Ball geht von seinem Ellenbogen auf den Fuß und von dort ins Tor. Und das wird uns dann weggepfiffen. Ich weiß nicht, was Jonathan Tah in der Situation anders machen soll, er macht es nicht mit Absicht und der Arm ist am Körper."