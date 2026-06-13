FC Bayern München: Goretzka vor Reunion mit Ex-FCB-Legende? Transfer-News im Ticker

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Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ 13. Juni, 18:48 Uhr: Chicago Fire wohl mit Interesse an Nationalspieler Leon Goretzka +++ Wie geht es mit Leon Goretzka nach Ablauf seines Vertrages beim FC Bayern weiter? Diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet, zumal sich der 31-Jährige derzeit mit der Nationalmannschaft bei der WM befindet und nach eigener Aussage erst nach dem Turnier über seine Zukunft entscheiden wolle. Laut einem Bericht von "The Athletic" könnte der Mittelfeldspieler aber möglicherweise über die WM hinaus in den USA bleiben. Demnach soll MLS-Franchise Chicago Fire um den Routinier buhlen und sogar die besten Chancen im Werben um Goretzka haben. Kurios: Neben Goretzka könnte Chicago möglicherweise auch noch dessen ehemaligen Bayern-Mitspieler Robert Lewandowski ablösefrei verpflichten. Der Pole soll sich schon in den USA befinden, um zusammen mit Berater Pini Zahavi Gespräche mit den Chicago-Verantwortlichen über einen möglichen Transfer führen.

+++ 13. Juni, 8:40 Uhr: Brighton an Vuskovic interessiert +++ Mit einer starken Saison beim Hamburger SV hat sich Luka Vuskovic auf den Radar anderer Klubs gespielt. Laut "The Athletic" soll Brighton & Hove Albion Interesse am Innenverteidiger haben, der bei Tottenham Hotspur unter Vertrag steht und zuletzt an den HSV verliehen war. Ein erstes Angebot soll jedoch deutlich unter dem Marktwert des 19-Jährigen von 60 Millionen Euro liegen. Brighton bietet demnach offenbar nur rund 35 Millionen Euro für den Shooting-Star. Es ist daher davon auszugehen, dass die Spurs dankend ablehnen. Zumal Vuskovic auf dem Transfermarkt heiße Ware ist. Sein Marktwert explodierte in der vergangenen Saison von zwölf auf 60 Millionen Euro. Damit ist er hinter Pau Cubarsi vom FC Barcelona der wertvollste Verteidiger unter 20 Jahren. Beim HSV gehörte er zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga. Ob die Spurs ihren Rückkehrer überhaupt verkaufen wollen, ist fraglich. Vuskovic selbst soll einem Wechsel zu Brighton allerdings nicht abgeneigt sein, so "The Athletic" weiter. Auch, weil er ein sehr gutes Verhältnis zu Trainer Fabian Hürzeler pflegt. Damit ein Transfer realisiert werden kann, müssten die Seagulls aber wohl noch eine Schippe drauflegen. Denn Vuskovic hat in London einen Vertrag bis 2030.

+++ 12. Juni, 20:34 Uhr: Neuer Vertrag und doppeltes Gehalt für FCB-Star Michael Olise? +++ Der FC Bayern hat wohl konkrete Pläne, um den Vertrag mit Superstar Michael Olise vorzeitig zu verlängern. Wie die französische Sportzeitung "L’Equipe" berichtet, soll der aktuelle Kontrakt um zwei Jahre bis 2031 ausgedehnt werden. Zudem würde sich wohl auch das Gehalt des 24-Jährigen im Rahmen einer möglichen Vertragsverlängerung verdoppeln. Damit könnte er zum Topverdiener beim deutschen Rekordmeister aufsteigen und Harry Kane finanziell überflügeln. Aufgrund von Olises rasanter Entwicklung wollen die Verantwortlichen in München den Leistungsträger unbedingt halten. In der zurückliegenden Saison steuerte er wettbewerbsübergreifend 22 Treffer und 31 Vorlagen in 52 Partien bei.

+++ 12. Juni, 11:25 Uhr: MLS-Vize wünscht sich Rückkehr von Alphonso Davies +++ Alphonso Davies erlebte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ein Jahr zum Vergessen. Der Linksverteidiger kämpfte sich erst nach einer langwierigen Knie-Verletzung zurück, nur um sich im Saisonverlauf mehrere weitere Verletzungen einzuhandeln. Auch seine Teilnahme am ersten WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina ist noch fraglich. Nichtsdestotrotz befindet sich Davies mit 25 Jahren in der Blütezeit seiner Karriere. Ein Wechsel zurück in seine Heimat ist auch nach Beendigung seines Bayern-Vertrags 2030 eher unrealistisch – MLS-Vizepräsident Dan Courtemanche buhlt dennoch öffentlich um eine Rückkehr des Kanadiers, der 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München wechselte. "Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen", erklärte Courtemanche gegenüber der "Münchner Abendzeitung": "Die Besten der Welt spielen hier. Der GOAT Lionel Messi spielt in der MLS. Auch haben wir Legenden wie Thomas Müller, und Alphonso Davies, der beste Linksverteidiger der Welt, hat schon in der MLS gespielt."

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