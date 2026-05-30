ran Fußball DFB-Team: Comeback-Plan! Nagelsmann gibt Neuer-Update Videoclip • 02:26 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 30. Mai, 16:42 Uhr: Arne Slot angeblich Topkandidat bei Milan +++ Nur kurz nach seiner Entlassung beim FC Liverpool winkt Arne Slot offenbar bereits wieder ein neuer Trainerposten. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, soll der Niederländer der Topfavorit auf das Traineramt bei der AC Mailand sein. Bei Milan würde der 47-Jährige die Nachfolge von Massimiliano Allegri antreten, der nach der verpassten Champions-League-Qualifikation mitsamt eines Großteils der Führungsriege der "Rossoneri" entlassen wurde. Zuletzt wurden auch einige weitere Namen für die Allegri-Nachfolge gehandelt, unter anderem Thiago Motta, Xavi, Mark van Bommel oder Andoni Iraola. Letztgenannter soll nun aber wiederum Slot-Nachfolger in Liverpool werden.

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+++ 29. Mai, 13:20 Uhr: Kehrt Karim Benzema zu Real Madrid zurück? +++ Könnte Karim Benzema bald zu Real Madrid zurückkehren? Der 38-Jährige ist bei den "Königlichen" längst eine Klublegende - würde im Falle eines Comebacks aber nicht mehr als Stürmer auflaufen, sondern eine neue Rolle im Verein übernehmen. Zuletzt hatte Benzema mit seinem Wechsel innerhalb Saudi-Arabiens von Al-Ittihad zu Al-Hilal für Schlagzeilen gesorgt. Dort steht der Franzose noch bis 2027 unter Vertrag. Der spanische Transfer-Insider José Félix Díaz erklärte, dass Benzema anschließend sein Comeback in Madrid geben könnte. "Wenn Florentino (Perez, Präsident von Real, Anm. d. Red.) im Amt bleibt, hat Benzema nach meinen Informationen noch ein Jahr Fußball vor sich - und seine nächste Station wäre Real Madrid", so Díaz. Welche Rolle Benzema bei Real konkret ausfüllen könnte, verriet Díaz jedoch nicht.

+++ 25. Mai, 17:25 Uhr: Nach Seuchen-Saison - was wird aus Niclas Füllkrug? +++ Niclas Füllkrug hat eine schwierige Saison hinter sich - und eine ungewisse sportliche Zukunft vor sich. Nachdem der 33-Jährige als Spieler bei der AC Mailand nur ein Tor bei 20 Serie-A-Einsätzen erzielte, wurde er zuletzt auch nicht für den deutschen WM-Kader nominiert. Zudem ist sein Stammverein West Ham aus der Premier League abgestiegen. Für den Angreifer steht daher im Sommer 2026 sehr wahrscheinlich ein sportlicher Neuanfang auf dem Plan. Die "Hammers" haben für Füllkrug trotz Vertrages bis 2028 in der Championship wohl keine Verwendung und Milan die Kaufoption nach der enttäuschenden Saison inklusive verpasster Champions-League-Qualifikation nicht gezogen. Wie nun aber Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, könnte Füllkrug auch in der kommenden Saison in der Serie A spielen. Aufsteiger Venedig soll Interesse am frühere Bremer und Dortmunder haben. Zuletzt gab es zudem Gerüchte, Füllkrug könnte möglicherweise ein Comeback in der Bundesliga planen. Schalke und Ex-Klub Bremen wurden als mögliche Interessenten genannt.

+++ 15. Mai, 22:57 Uhr: Wechsel zu Real? Mourinho spielt auf Zeit +++ Jose Mourinho wird auch weiterhin als Top-Kandidat für die Nachfolge von Alvaro Arbeloa bei Real Madrid gehandelt. Mit den Königlichen gesprochen habe er aber noch nicht, beteuerte der Portugiese bei der Pressekonferenz seines Klubs Benfica Lissabon vor dem abschießenden Saisonspiel bei Estoril Praia am Samstag. "Ich hatte keinerlei Kontakt zu Real Madrid. Weder zum Präsidenten noch zu irgendeiner anderen wichtigen Person des Vereins", erklärte "The Special One". Über seine Zukunft nach der laufenden Saison habe er sich noch keine Gedanken gemacht, meinte der 63-Jährige. Gleichzeitig bestätigte Mourinho, ein Angebot von Benfica erhalten zu haben, was er zunächst abgelehnt habe. Erst "am Sonntag" nach dem Spiel in Estoril wolle er sich mit seiner Zukunft befassen. Diese Aussage nähern die Spekulationen um einen Wechsel nach Madrid. Wie die spanische Zeitung "As" berichtet, gibt es in Mourinhos derzeitigem Vertrag bei eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlauben würde, den Klub für drei Millionen Euro zu verlassen. Diese Frist läuft demnach bis zum 26. Mai. Erst zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel müsste sich Mourinho entscheiden.

+++ 14. Mai, 17:49 Uhr: Zieht Federico Valverde nach Kabinen-Schlägerei bei Real Madrid die Reißleine? +++ Bei Real Madrid war zuletzt die Kabinen-Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni das große Thema. Nun berichtet die spanische Zeitung "AS", dass möglicherweise Paris Saint-Germain aus dieser Situation Kapital schlagen könnte. Demnach hat der französische Meister schon Kontakt zum Uruguayer Valverde aufgenommen, um auszuloten, ob eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer 2026 möglich sei. Öffnet sich diese Tür, soll PSG wohl bereit sein, zuzuschlagen, und den Strategen der Madrilenen nach Paris lotsen wollen. Allerdings wäre ein Transfer wohl durchaus kostspielig, denn Valverdes Vertrag läuft noch bis Sommer 2029. Im Bericht ist von einer möglichen Ablösesumme von 100 bis 120 Millionen Euro die Rede. Zudem wolle Valverde wohl trotz des Streits mit Tchouameni ohnehin bei Real bleiben.

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+++ 14. Mai, 12:25 Uhr: Mohamed Salah wohl vor überraschendem Wechsel +++ Mohamed Salah wird den FC Liverpool nach Vertragsende im Sommer ablösefrei verlassen. Im Rennen um den Flügelspieler soll offenbar ein Klub vorne liegen, den wohl nur die wenigsten in der Pole Position vermutet hätten. Wie das türkische Magazin "A Spor" berichtet, soll Fenerbahce Istanbul intensiv an einem Deal mit dem 33-Jährigen arbeiten. Demnach hätten bereits Gespräche mit dem Umfeld des Ägypters stattgefunden. Ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro stehe im Raum, heißt es weiter. Salah wechselte 2017 für rund 42 Millionen Euro von der AS Rom zu den "Reds" und prägte unter Trainer Jürgen Klopp eine Ära.