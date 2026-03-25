ran Fußball Bundesliga BVB-Tor irregulär? Schiedsrichter übersah wohl diese Szene Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 25. März, 21:40 Uhr: BVB-Fail? HSV-Shootingstar Vuskovic will wohl nicht nach Dortmund +++ Luka Vuskovic brilliert beim Hamburger SV. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt auf 24 Bundesliga-Einsätze und fünf Tore. Entsprechend groß ist bereits das Interesse an dem Youngster. Vuskovic steht eigentlich bis 2030 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und ist nur an den HSV ausgeliehen. Wie es für ihn in der kommenden Saison weitergeht, ist noch völlig unklar. Weil die Spurs erneut eine desaströse Saison spielen, gilt es als wahrscheinlich, dass er auf einen endgültigen Abschied aus London, zumindest aber auf ein weiteres Leihgeschäft drängen wird. Mehrere Klubs aus der Premier League gelten als interessiert, dazu Real Madrid und der FC Barcelona. Auch Borussia Dortmund soll auf Vuskovic schielen, sollte Nico Schlotterbeck im Sommer doch verkauft werden. Das Problem: Laut "SportBild" hält sich die Begeisterung des Youngsters für den BVB in Grenzen. Demnach soll der Abwehrspieler im Hinblick auf die Dominanz des FC Bayern nicht daran glauben, mit den Schwarz-Gelben seine Titelträume verwirklichen zu können. Beim FCB ist Vuskovic nach der Verlängerung von Dayot Upamecano derweil aktuell kein Thema.

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+++ 25. März, 10:12 Uhr: BVB stellt offenbar Bedingungen für erneute Sancho-Rückkehr +++ Kommt es zum dritten Kapitel von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund? Wie die "Sport Bild" berichtet, wird das Thema intern durchaus diskutiert. Der 26-Jährige ist derzeit noch von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen. Sein Vertrag bei den "Red Devils" endet nach Leihrückkehr im Sommer und wird nach übereinstimmenden Medienberichten offenbar nicht verlängert werden, womit Sancho ablösefrei wechseln kann. Allerdings stellen die BVB-Verantwortlichen offenbar Bedingungen für ein erneutes Engagement. Demnach solle Sancho auf Handgeld weitgehend verzichten. Zudem soll sein Gehalt wohl stark leistungsbezogen aufgebaut werden. Das Blatt nennt fünf Millionen Euro als Sockelsumme für Sanchos jährliches Salär. Einer seiner ehemaligen Mitspieler spricht sich derweil für eine erneute Sancho-Rückkehr nach Dortmund aus. "Ich rate Jadon in erster Linie, zu schauen, wo er sich wohlfühlt und wieder zu seinem Spiel finden kann", erklärte Ex-BVB-Star Marco Reus gegenüber der "Sport Bild": "Und wenn das beim BVB ist, dann wäre es sowohl für ihn als auch für Dortmund gut!"

+++ 24. März, 08:59 Uhr: Wird Asllani Books erster BVB-Deal? +++ Nils-Ole Book soll als neuer BVB-Sportdirektor direkt mit seiner Arbeit beginnen. Der 41-Jährige könnte dabei auf einen alten Weggefährten zurückgreifen. Fisnik Asllani. Der Angreifer von der TSG Hoffenheim gilt schon seit Längerem als möglicher Kandidat für Dortmund. Vor allem für den Fall, dass Serhou Guirassy den Verein im Sommer verlässt. Guirassy soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 50 Millionen Euro haben. Bei einem Abgang wäre Asllani jetzt der Favorit als Nachfolger. Book kennt den 23-Jährigen noch aus der gemeinsamen Zeit bei der SV Elversberg und soll große Stücke auf ihn halten. Laut "SKY" soll Asllani ganz oben auf der Wunschliste stehen. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der kosovarische Nationalspieler auf acht Tore und sieben Vorlagen in 26 Einsätzen. Auch der FC Bayern München soll ihn beobachten. Asllani steht in Hoffenheim noch bis 2029 unter Vertrag. Allerdings soll auch er über eine Ausstiegsklausel verfügen, die Medienberichten zufolge zwischen 25 und 29 Millionen Euro liegt. Durch einen möglichen Guirassy-Verkauf eine stemmbare Summe.

+++ 23. März, 09:35 Uhr: Angeblicher Grund für Kehl-Trennung enthüllt +++ Das Aus von Sebastian Kehl beim BVB hat die Bundesliga dann doch überrascht, vor allem wegen der kurzfristigen Konsequenz. Inzwischen gibt es auch Spekulationen über die Gründe. Und die sollen nicht hauptsächlich sportlicher Natur sein, sondern auch zwischenmenschlicher. Denn wie die "Bild" berichtet, soll es "unüberbrückbare Differenzen" innerhalb der Chefetage des BVB gegeben haben. Ein schwieriges Verhältnis sollen dabei Kehl und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gehabt haben. Hintergrund soll die Beförderung von Ricken gewesen sein. Er wurde 2024 als damaliger Leiter des BVB-Nachwuchsleistungszentrums zum Nachfolger von Hans-Joachim Watzke ernannt. Kehl hatte auf den Posten ebenfalls spekuliert. Zwischen Kehl und Ricken "soll es nie richtig gepasst haben", hieß es weiter. Was die "Bild" ebenfalls berichtet: Die Entscheidung für die Trennung soll bereits unter der Woche gefallen sein. Das Gespräch mit Kehl fand aber erst am Sonntag statt, als das Aus auch offiziell verkündet wurde.

+++ 20. März, 14:35 Uhr: Emre Can verlängert Vertrag beim BVB +++ Emre Can wird seinen Vertrag beim Borussia Dortmund wohl verlängern. Wie "Sky" berichtet, hat sich der Verein mit dem Spieler auf eine Verlängerung um ein Jahr verständigt. Der neue Vertrag soll noch am Freitag unterzeichnet werden. Der aktuelle Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus. Wie viele Spiele der BVB-Kapitän noch in "Schwarz-Gelb" absolviert, ist jedoch unklar. Ende Februar zog sich Can im Spiel gegen den FC Bayern einen Kreuzbandriss zu, wird also noch mehrere Monate ausfallen. Seit seinem Wechsel nach Dortmund im Januar 2020 absolvierte der 48-malige Nationalspieler 220 Partien für den BVB.

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