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Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck verlängert langfristig beim BVB

Aktualisiert:

von ran.joyn.de

ran Fußball Bundesliga

BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf

Videoclip • 01:01 Min

Borussia Dortmund ist ein Coup gelungen. Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB langfristig - allerdings mit einem Haken.

Jubel bei Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben haben den Vertrag mit Nico Schlotterbeck verlängert.

Der Innenverteidiger und designierte Kapitän hat ein neues Arbeitspapier bis 2031 unterzeichnet. "Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist", sagte Schlotterbeck. "Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war."

Die Verhandlungen zogen sich monatelang hin, zuletzt dementierte der Nationalspieler noch eine bevorstehende Einigung, als er mit dem DFB-Team unterwegs war.

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Borussia Dortmund: Ausstiegsklausel im Schlotterbeck-Vertrag

Allerdings musste der BVB seinem Top-Star wohl eine Ausstiegsklause zugestehen. Diese soll laut "kicker" bei rund 50 bis 60 Millionen Euro liegen und nur für wenige Klubs gelten.

Außerdem soll Schlotterbeck Gehalt anstiegen, der neue Kontrakt soll ihm rund zehn Millionen Euro jährlich einbringen.

Es ist der erste Deal des neuen Sportdirektors Nils-Ole Book, der Sebastian Kehl vor kurzem beerbt hatte.

Schlotterbeck (26) war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt, beim BVB entwickelte er sich in inzwischen 155 Pflichtspieleinsätzen (Zehn Tore) zum unumstrittenen Stamm- und Führungsspieler.

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