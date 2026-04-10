Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck verlängert langfristig beim BVB

ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Borussia Dortmund ist ein Coup gelungen. Nico Schlotterbeck verlängert seinen Vertrag beim BVB langfristig - allerdings mit einem Haken.

Jubel bei Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben haben den Vertrag mit Nico Schlotterbeck verlängert. Der Innenverteidiger und designierte Kapitän hat ein neues Arbeitspapier bis 2031 unterzeichnet. "Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist", sagte Schlotterbeck. "Wir hatten zu jeder Zeit gute Gespräche und trotzdem war es für mich kein Prozess, der nach ein oder zwei Wochen schon abgeschlossen war." Die Verhandlungen zogen sich monatelang hin, zuletzt dementierte der Nationalspieler noch eine bevorstehende Einigung, als er mit dem DFB-Team unterwegs war.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -