Bundesliga
VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund: Anton stark an alter Wirkungsstätte, Joker entscheiden Top-Spiel - die Noten der BVB-Stars
Aktualisiert:von Christoph Gailer
ran Fußball Bundesliga
VfB vs. BVB - Klappstuhlwurf in Stuttgart: "Was für Versager"
Videoclip • 02:04 Min
Dank einer starken Defensiv-Leistung kommt Borussia Dortmund zu einem späten 2:0 (0:0)-Sieg in Stuttgart. ran zeigt die Noten der BVB-Star.
Mit einer staubtrockenen Defensiv-Leistung hat Borussia Dortmund im Topspiel des 28. Spieltages der Bundesliga einen 2:0 (0:0)-Sieg in Stuttgart eingefahren.
In der Nachspielzeit trafen die Joker Karim Adeyemi und Julian Brandt innerhalb von 123 Sekunden mit den ersten nennenswerten Torchancen des BVB im gesamten Spiel spät zum Auswärtssieg.
ran zeigt die Noten der BVB-Stars zum Auftritt in Stuttgart.
Gregor Kobel
Dortmunds Keeper muss zwar früh erstmals eingreifen, hat aber insgesamt einen recht ruhigen Abend. Bei den wenigen Aktionen wirkt Kobel gewohnt souverän. ran-Note: 3
Waldemar Anton
Obwohl der Ex-Stuttgarter bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wird, verteidigt Anton an alter Wirkungsstätte sehr ordentlich. Zudem hat er in der 21. Minute eine der wenigen BVB-Halbchancen per Kopf. ran-Note: 2
Nico Schlotterbeck
Der Abwehrchef der Dortmunder hat ebenfalls zumeist alles im Griff, klärt schon früh in der Begegnung durch gutes Stellungsspiel per Kopf vor dem lauernden Undav. Auch im Aufbauspiel ist Schlotterbeck weitestgehend fehlerlos. ran-Note: 3
Ramy Bensebaini
Der Algerier rückt für Talent Reggiani in die Startelf, nachdem er zuletzt gegen den HSV als Joker noch mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte. In Stuttgart spielt Bensebaini ordentlich, nach vorne ist er dieses Mal aber kaum gefährlich. ran-Note: 3
Julian Ryerson
Vom norwegischen Schienenspieler auf rechts ist lange Zeit kaum etwas zu sehen. Ryerson agiert zwar defensiv gegen den auffälligen Führich größtenteils gut, nach vorne fehlt ihm aber mit Ball jegliche Power, die er in der Vergangenheit schon oft gezeigt hat. ran-Note: 4
Marcel Sabitzer
Im zentralen Mittelfeld agiert der Österreicher zumeist recht ballsicher gegen die aggressiven Stuttgarter, er versucht das Spiel bestmöglich zu ordnen. Obwohl ihm geniale Momente fehlen, macht Sabitzer einen durchaus überzeugenden Eindruck. ran-Note: 3
Jobe Bellingham
Der Star-Einkauf aus dem Sommer 2025 beißt sich mehr und mehr in der Startelf fest und fügt sich auch in Stuttgart in die insgesamt fleißige Arbeit gegen den Ball ein. Schon früh blockt Bellingham einen Schuss von Mittelstädt mit Konsequenz. ran-Note: 4
Daniel Svensson
Ähnlich wie Ryerson auf rechts, so hat auch Svensson nach vorne kaum Aktionen. Vielmehr ist der Schwede in der Defensive gefragt, um die spielerisch überlegenen Stuttgarter zu bremsen. In der ersten Halbzeit muss er gleich zwei Mal vor dem eigenen Tor gegen Undav in höchster Not klären. ran-Note: 3
Carney Chukwuemeka
Der Neu-Nationalspieler Österreichs bekommt durch den Ausfall von Nmecha eine Chance von Beginn an – und kann die zumindest teilweise nutzen. Mit dem Ball zeigt Chukwuemeka zumindest phasenweise seine Stärken, in den Zweikämpfen ist er hingegen oftmals etwas übermotiviert. So sieht der Mittelfeldspieler in der 29. Minute für einen harten Tritt gegen Nartey die erste Gelbe Karte der Partie. ran-Note: 4
Maximilian Beier
Der Offensivspieler ist beim Gastspiel des BVB im Schwabenland nicht zu beneiden. Trotz toller Laufleistung kann er sich aufgrund mangelnder Zuspiele kaum in Szene setzen. Gut 20 Minuten vor dem Ende kommt Brandt für Beier ins Spiel. ran-Note: 4
Serhou Guirassy
Der Torjäger rückt für Adeyemi in die BVB-Startelf, nachdem er vor der Länderspielpause als Joker gegen den HSV traf. An alter Wirkungsstätte kann sich Guirassy aufgrund der wenigen guten Zuspiele kaum in Szene setzen. Vielmehr muss er zumeist gegen den Ball viel Laufarbeit leisten. ran-Note: 4
Karim Adeyemi
Kommt in der 64. Minute für Chukwuemeka ins Spiel. Adeyemi muss zunächst ebenfalls viel gegen den Ball arbeiten, sieht in der 80. Minute für ein Foul an Stiller Gelb und fehlt damit gegen Leverkusen wegen einer Gelbsperre. In der Nachspielzeit ist er dann der Matchwinner mit seinem Tor aus dem Nichts zum 1:0. ran-Note: 3
Fabio Silva
Der Portugiese kommt in der 64. Minute für Guirassy ins Spiel. Silva gelingt nach seiner Einwechslung auch erst recht wenig, weil auch er kaum brauchbare Bälle im letzten Drittel bekommt. In der Nachspielzeit bereitet Silva dann aber das 2:0 von Brandt vor. ran-Note: 3
Julian Brandt
Der im Sommer ablösefreie Routinier betritt ab der 72. Minute für Beier ins Spiel. Auch ihm gelingt es zunächst kaum, etwas Struktur ins Spiel des BVB zu bringen, weil fast nur Stuttgart angreift und der BVB lediglich verteidigt bzw. verwaltet. Doch dann sorgt Brandt in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für die Entscheidung. ran-Note: 3
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