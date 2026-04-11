Bundesliga: Robert Andrich trifft - Bayer Leverkusen siegt bei schwachem BVB

ran Fußball Bundesliga BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga Big Points in Dortmund geholt.

Bayer Leverkusen hat die Siegesserie von Borussia Dortmund beendet und seine Hoffnung auf den Champions-League-Einzug erhalten. Bayer gewann beim schwachen Tabellenzweiten am Samstag durch ein Tor von Robert Andrich mit 1:0 (1:0) und rückte zumindest für eine Nacht bis auf einen Punkt an den viertplatzierten VfB Stuttgart heran. Der BVB kassierte nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage. BVB-Noten gegen Leverkusen: Dortmunds Offensive um Brandt ganz schwach Andrich (42.) nutzte vor 81.365 Zuschauern in einem größtenteils faden Spiel einen Fehler der BVB-Abwehr zum Siegtreffer. Er fing einen schludrigen Pass von Ramy Bensebaini ab und traf mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck.

Pfiffe gegen Schlotterbeck Beim BVB war die Stimmung noch stark durch die Personalie Nico Schlotterbeck geprägt. Das Thema ist durch die Vertragsverlängerung bis 2031 geklärt - aber nicht vom Tisch. Die Diskussion über eine mögliche Ausstiegsklausel für europäische Topvereine hält den BVB in Atem, der neue Sportdirektor Ole Book wollte darauf vor dem Anpfiff bei "Sky" nicht inhaltlich eingehen. Medienberichten zufolge könnte Schlotterbeck bereits im Sommer wechseln - laut "Bild"-Zeitung allerdings nicht zu Bayern München. Beim Verlesen der Aufstellung gab es deutlich vernehmbare Pfiffe von der Südtribüne gegen den Ersatzkapitän, die sich im Laufe des Spiels legten. Nicht übermäßig schön, aber erfolgreich zu spielen, ist der BVB-Modus dieser Saison. Nach dem glücklichen Sieg in Stuttgart begannen die Dortmunder aktiver, sie hatten mehr Ballbesitz ohne große Torchancen - bis Julian Brandt den Ball aus dem Strafraum Richtung Winkel schlenzte. Loic Badé rettete mit dem Kopf auf der Linie (18.). Bayer hatte tabellarisch gesehen mehr Anlass zur Offensive, aber davon war sehr wenig zu sehen.

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