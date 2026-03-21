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Bundesliga: FC Bayern München festigt Tabellenführung mit souveränem Sieg gegen Union Berlin

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 03:17 Min

Der FC Bayern München schießt sich gegen Union Berlin warm für die entscheidenden Wochen in der Champions League und im DFB-Pokal. Ein Torrekord winkt - für die Mannschaft und für Harry Kane.

Die "Crunchtime" kann kommen: Dank seiner überragenden Offensive hat der FC Bayern München vor dem Start in den heißen April seine komfortable Tabellenführung in der Bundesliga gefestigt.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann ihr Heimspiel gegen Union Berlin souverän mit 4:0 (2:0) und geht mit einem Polster von mindestens neun Punkten vor Verfolger Borussia Dortmund in die entscheidende Phase ihrer Triple-Jagd.

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause stehen für den Rekordmeister unter anderem die Giganten-Duelle in der Champions League mit Real Madrid (7. und 15. April) und das DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen (22. April) auf dem Programm. Solange die Münchner vom Verletzungspech verschont bleiben, können sie dieser Zeit recht zuversichtlich entgegenblicken.

Michael Olise (43.), Serge Gnabry (45.+1, 67.) und Harry Kane (49.) unterstrichen am Samstag einmal mehr die Vormachtstellung der Bayern in der Liga. Nach 27 Spieltagen haben die Münchner bereits 97 Tore erzielt - der Rekord von 101 Treffern aus der Saison 1971/72 wird nicht mehr lange Bestand haben.

Die Bayern, die gegen Union auf die gesperrten Jonathan Tah, Luis Díaz und Nicolas Jackson sowie Aleksandar Pavlovic (Hüftbeschwerden), verzichten mussten, bestimmten gegen Union von Beginn an das Geschehen. Viele Lücken taten sich in der stabilen Berliner Defensive zunächst jedoch nicht auf. Auch die zahlreichen langen Bälle, die die Bayern in den Rücken der Abwehr schlugen, hatten wenig Ertrag.

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Harry Kane erzielt sein 31. Saisontor

Ein Chipball von Olise in den Lauf von Kane (9.) blieb lange die gefährlichste Aktion - auch, weil Lennart Karl (16.) und Gnabry (21.) bei ihren Abschlüssen zu ungenau blieben. Oder zu genau: Nach einem flüssig vorgetragenen Angriff kam Karl (29.) frei vor Union-Keeper Frederik Rönnow zum Abschluss, schob den Ball aber an den Pfosten.

Dennoch: Die Bayern wirkten wacher, zogen das Tempo an - und machten rund um die Halbzeitpause kurzen Prozess mit nun wehrlosen Berlinern. Nachdem Olise, Kane (beide 39.) und Leon Goretzka (42.) noch aussichtsreiche Chancen liegen gelassen hatten, traf der Franzose sehenswert per Schlenzer ins lange Eck. Gnabry erhöhte mit dem Pausenpfiff, Kane ließ kurz nach dem Wiederanpfiff den dritten Treffer folgen - es war sein 31. Saisontor in der Liga.

Die Münchner ließen im Anschluss keinesfalls nach. Union versuchte noch, über Konter Nadelstiche zu setzen, öffnete dabei aber auch immer wieder Räume für die Bayern. Gnabry nutzte diese für seinen zweiten Treffer, Olise (78.) traf nur den Pfosten.

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