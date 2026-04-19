ran Fußball Bundesliga BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss des 30. Spieltages der Bundesliga einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst.

Der Sommerzeit-Fluch hält an: Borussia Mönchengladbach hat im Schneckenrennen um den Klassenerhalt trotz langer Führung einen Befreiungsschlag verpasst. Nach dem 1:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 steckt das Team von Trainer Eugen Polanski als Tabellen-13. weiter mitten im Abstiegskampf. Bundesliga: Ranking der frühesten Meisterschaften - Wo reihen sich die Bayern aus dem Jahr 2026 ein? Joe Scally (7.) traf früh zur Gladbacher Führung, doch Nadiem Amiri (90.+8) glich spät per Foulelfmeter aus.

Kuriose Serie macht Gladbach wenig Mut Vier Spieltage vor Schluss liegt die Borussia fünf Punkte vor dem Relegationsrang und sieben Zähler vor dem Tabellen-17. VfL Wolfsburg, der am Samstag nächster Gegner der Borussia ist. Wenig Mut macht eine kuriose Serie: Schon 2025 war Gladbach während der siebenmonatigen Sommerzeit ohne jeden Sieg geblieben, auch in diesem Jahr gab es seit der Umstellung der Uhr in drei Versuchen noch keinen Dreier. "Ich würde lügen, wenn ich nicht auf die Tabelle blicken würde", hatte Polanski vor dem Spiel angesichts der prekären Lage gesagt. Gladbach begann dann auch nervös, ließ Mainz in den ersten sechs Minuten zweimal gefährlich vor das eigene Tor kommen - und schlug dann zu. Scally traf aus 15 Metern flach ins lange Eck zu seinem zweiten Saisontor.

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