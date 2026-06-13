ran Fußball WM 2026: Neuer-Comeback fragwürdig und nachvollziehbar Videoclip • 02:19 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer-Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 13. Juni, 8:00 Uhr: Toppmöller vor Unterschrift bei Champions-League-Klub Dino Toppmöller gilt offenbar als Topkandidat beim französischen Vizemeister RC Lens. Wie "Foot Mercato" berichtet, soll der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt die Nachfolge von Pierre Sage antreten, der wiederum vor einem Wechsel in die Premier League zu Crystal Palace steht. Toppmöller gilt auch als Wunschkandidat, weil er fließend Französisch spricht. Der "Bild" zufolge müssen zwar noch Details geklärt werden. Der 45-Jährige soll in Lens aber einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Für Toppmöller würde das auch eine Rückkehr in die Champions League bedeuten. Auch die Eintracht hatte er schon in die Königsklasse geführt, ehe er im Januar in seinem dritten Jahr in Frankfurt entlassen wurde.

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+++ 11. Juni, 21:45 Uhr: Konkurrenzkampf vom Stadtrivalen um Elliot Anderson +++ Nottingham Forest ist wohl auf ein Transfer-Rekord aus. Laut "The Athletic" lehnten sie das 140-Millionen-Angebot von Manchester City an Mittelfeld-Star Elliot Anderson ab. Stattdessen fordern sie offenbar einen Betrag, der Geschichte schreiben würde. Ein Sockelbetrag von 123 Millionen plus 17 Millionen in Bonuszahlungen bot ManCity für den Mittelfeld-Star. Forest soll hingegen auf 145 Millionen, ohne jegliche Zusatzklauseln bestehen. Ein Angebot in dieser Höhe würde mit dem britischen Rekordtransfer vom FC Liverpool an Alexander Isak gleichziehen. In 37 der 38 Premier-League-Spiele stand Anderson bei Nottingham in der Startelf und galt als absoluter Motor im Mittelfeld. Mit dieser Leistung erkämpfte er sich unter anderem auch seinen Stammplatz in der englischen Nationalmannschaft. Nun sollen Top-Vereine bei dem Klub aus den East Midlands Schlange stehen. Neben Manchester City soll Manchester United ihr Interesse an Anderson kundgetan haben. Konkurrenzfähig sollen die 'Red Devils' bei Angeboten in dieser Höhe allerdings nicht sein, womit sie aus dem Rennen wären. Insbesondere weil sich Forest alles andere als verkaufsfreudig zeigt: "Ich glaube, wenn wir um andere Ziele spielen wollen, müssen wir unsere besten Spieler behalten", sagt Nottingham-Trainer Vitor Pereira über das Talent. Falls Forest doch einem Verkauf unter ihrer Forderung in Erwägung ziehen sollte, dürfte City also die Nase vorne haben. Fakt ist jedenfalls: Anderson steht bei Nottingham Forest bis Juni 2029 unter Vertrag. Damit sitzt der Tabellensechzehnte der abgelaufenen Premier-League-Saison am längeren Hebel.

+++ 09. Juni, 12:40 Uhr: FC Arsenal wohl an Juve-Star Kenan Yildiz interessiert +++ Laut "The Athletic" steht Kenan Yildiz wohl auf dem Zettel des FC Arsenal. Demnach haben sich die "Gunners" nach einer Verpflichtung des Offensivspielers erkundigt, Juventus Turin soll offenbar aber zu verstehen gegeben haben, dass der Youngstar nicht zum Verkauf stehe. Der 21-Jährige ist bei der "Alten Dame" ein Schlüsselspieler, die mit Platz sechs in der vergangenen Serie-A-Saison erstmals seit Dabei kam der türkische Nationalspieler in 36 Einsätzen auf 17 Scorer (10 Tore, 7 Vorlagen). Der Youngster, der aus der Jugend des FC Bayern stammt, verlängerte seinen Vertrag im Februar bis 2030. Bereits vergangene Saison war Arsenal offenbar an Yildiz interessiert. Der FC Chelsea und Real Madrid sollen wohl ebenfalls am türkischen Nationalspieler dran sein.

+++ 09. Juni, 07:48 Uhr: Wechselt David Alaba zum AC Mailand? +++ Bahnt sich bei der AC Mailand ein österreichischer Umbruch an? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der italienische Traditionsklub ein Auge auf David Alaba geworfen haben. Der 33-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid auf Klubsuche und könnte Milan mit Erfahrung, Siegermentalität und Vielseitigkeit helfen. Besonders spannend: Auch Oliver Glasner und Ralf Rangnick werden mit den Rossoneri in Verbindung gebracht. Glasner soll als Trainerkandidat bereits überzeugt haben, bei Rangnick als möglichem Sportdirektor stehe eine Entscheidung dem Bericht zufolge kurz bevor. Alaba kennt Rangnick bestens aus der österreichischen Nationalmannschaft, zudem soll Landsmann Glasner den Abwehrspieler gerne nach Mailand holen wollen. Sportlich wäre Alaba bei Milan vor allem als erfahrener Faktor für die Defensive eingeplant. In der Innenverteidigung würde er unter anderem auf Fikayo Tomori, Matteo Gabbia und Strahinja Pavlovic treffen. Ein Fragezeichen bleibt allerdings seine Fitness: In der vergangenen Saison kam Alaba bei Real Madrid verletzungsbedingt nur auf 575 Pflichtspielminuten.

+++ 06. Juni, 11:54 Uhr: Matarazzo fordert deutschen Torwart für San Sebastian +++ Der frühere Bundesligatrainer Pellegrino Matarazzo hat mit Real Sociedad San Sebastian die Copa del Rey gewonnen. Torhüter Alex Remiro steht jedoch vor einem Abgang. Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, fordert das Trainerteam des 48-Jährigen einen deutschen Torhüter als Ersatz. Demnach sollen mit Finn Dahmen (FC Augsburg), Bernd Leno (Fulham) und Noah Atubolu (SC Freiburg) gleich drei ehemalige oder aktuelle DFB-Torhüter auf der Liste stehen. Auch Alex Meret von der SSC Neapel soll demnach Kandidat sein, die Süditaliener sollen angeblich ein Tauschangebot für Remiro angeboten haben.

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