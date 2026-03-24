Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

BVB-Hammer: Vertrag mit Nico Schlotterbeck wohl bereits ausgehandelt

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

Seit Monaten ist unklar, ob Nico Schlotterbeck einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreibt. Jetzt soll es Fortschritte bei den Verhandlungen gegeben haben.

Borussia Dortmund macht im Bemühen um den Verbleib von Nationalspieler Nico Schlotterbeck anscheinend Fortschritte.

Informationen der Bild-Zeitung zufolge ist ein neuer Vertrag bis 2031 "nahezu vollständig ausgehandelt", Schlotterbeck (26) soll künftig bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen können und eine Ausstiegsklausel für europäische Topklubs erhalten. Der BVB kommentierte den Bericht auf SID-Anfrage am Dienstag nicht.

Mehr Fußball-Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

Borussia Dortmund: Schlotterbeck soll neue Epoche prägen

Der BVB will um Schlotterbeck, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, eine neue Mannschaft aufbauen. "Dortmund ist in Epochen geprägt - und es steht eine neue Epoche an. Der Verein verändert sich gerade ein bisschen, und Schlotterbeck kann ein Gesicht einer Epoche werden", sagte Klub-Berater Matthias Sammer bei Sky. "Ich sage, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er bei Borussia Dortmund bleibt."

Schlotterbecks derzeitiger Vertrag läuft 2027 aus. In der letzten Phase der Verhandlungen wird auch Ole Book mit am Tisch sitzen, der 40-Jährige wurde am Montag als neuer Sportdirektor präsentiert. Von Sebastian Kehl hatte sich der BVB am Sonntag getrennt.

Mer Fußball-News