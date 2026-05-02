ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Max Eberl mahnt vor PSG: "Anderes Gesicht zeigen" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Im Titelrennen der Premier League hat der FC Arsenal beim Fernduell mit Manchester City die Hausaufgaben erledigt und im London-Derby gegen Fulham gewonnen.

Der FC Arsenal hat im Titel-Thriller um die englische Meisterschaft vorgelegt. Ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz besiegten die Gunners den FC Fulham locker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich gut gerüstet für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr). FC Bayern vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar Zum Spieler des Spiels avancierte Viktor Gyökeres. Der Schwede, der schon im Königsklassen-Hinspiel am Mittwoch in Madrid (1:1) getroffen hatte, schnürte gegen Fulham einen Doppelpack (9. und 45.+4). Zudem legte Gyökeres den Treffer von Bukayo Saka (40.) auf.

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Woltemade bei Newcastle-Sieg 90 Minuten auf der Bank Arsenal liegt drei Spiele vor dem Saisonende sechs Punkte vor Manchester City. Der Verfolger hat allerdings noch zwei Partien mehr zu absolvieren und kann am Montagabend beim FC Everton den Rückstand zumindest auf drei Punkte verkürzen. In einem weiteren Samstagsspiel der Premier League gewann Newcastle United 3:1 gegen das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion, das zuletzt fünfmal hintereinander unbesiegt geblieben war. Nationalstürmer Nick Woltemade kam bei Newcastle nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten auf der Bank.