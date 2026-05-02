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Gyökeres stark: FC Arsenal legt im Titel-Thriller ohne Havertz vor
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:08 Min
Im Titelrennen der Premier League hat der FC Arsenal beim Fernduell mit Manchester City die Hausaufgaben erledigt und im London-Derby gegen Fulham gewonnen.
Der FC Arsenal hat im Titel-Thriller um die englische Meisterschaft vorgelegt.
Ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz besiegten die Gunners den FC Fulham locker mit 3:0 (3:0) und zeigten sich gut gerüstet für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr).
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Zum Spieler des Spiels avancierte Viktor Gyökeres. Der Schwede, der schon im Königsklassen-Hinspiel am Mittwoch in Madrid (1:1) getroffen hatte, schnürte gegen Fulham einen Doppelpack (9. und 45.+4). Zudem legte Gyökeres den Treffer von Bukayo Saka (40.) auf.
Woltemade bei Newcastle-Sieg 90 Minuten auf der Bank
Arsenal liegt drei Spiele vor dem Saisonende sechs Punkte vor Manchester City. Der Verfolger hat allerdings noch zwei Partien mehr zu absolvieren und kann am Montagabend beim FC Everton den Rückstand zumindest auf drei Punkte verkürzen.
In einem weiteren Samstagsspiel der Premier League gewann Newcastle United 3:1 gegen das von Fabian Hürzeler trainierte Brighton & Hove Albion, das zuletzt fünfmal hintereinander unbesiegt geblieben war. Nationalstürmer Nick Woltemade kam bei Newcastle nicht zum Einsatz und saß 90 Minuten auf der Bank.
Arteta hofft auf Havertz gegen Atletico
Arsenal konnte gegen Fulham nach einer fulminanten ersten Hälfte nach der Pause einen Gang rausnehmen und sich schonen. Im Rückspiel gegen Madrid könnte dann womöglich auch Havertz nach dessen Muskelverletzung wieder zum Team stoßen. "Hoffentlich steht er für Atlético zur Verfügung. Er geht bis an seine Grenzen, um das zu erreichen", hatte Arsenals Teammanager Mikel Arteta am Freitag über Havertz gesagt.
"Er hat uns sehr gefehlt: Wir sprechen hier von einem unserer wichtigsten Offensivspieler, der seit sieben oder acht Monaten ausfällt", sagte Arteta. Havertz hatte sich direkt zum Saisonauftakt im Spätsommer 2025 eine langwierige Knieverletzung zugezogen. Im Januar feierte er dann sein Comeback, ehe ihn eine Muskelverletzung für einige Wochen ausbremst. Nun muss Havertz erneut pausieren, er verpasste auch das Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse.
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