In der MLS feiert Marco Reus einen Erfolg als Joker. Thomas Müller und Timo Werner müssen derweil passen.

Marco Reus hat Los Angeles Galaxy als Joker zum Sieg in der MLS geführt. Der Ex-Nationalspieler bereitete bei Atlanta United nach seiner Einwechslung die Tore des Brasilianers Gabriel Pec vor. Der Stürmer sicherte mit einem Doppelpack (74./79.) das 2:1 (0:0) und damit den vierten Saisonsieg des früheren Meisters im zwölften Saisonspiel.

Kapitän Reus war in der 65. Minute eingewechselt worden, kurz darauf fiel Atlantas Führungstreffer durch Jay Fortune (69.). Doch L.A. drehte dank der präzisen Pässe des einstigen Bundesligastars Reus (36) die Partie. Pec blieb vor dem Tor nervenstark.