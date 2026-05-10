MLS
MLS: Reus führt Los Angeles als Joker zum Sieg - Müller und Werner müssen passen
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:07 Min
In der MLS feiert Marco Reus einen Erfolg als Joker. Thomas Müller und Timo Werner müssen derweil passen.
Marco Reus hat Los Angeles Galaxy als Joker zum Sieg in der MLS geführt. Der Ex-Nationalspieler bereitete bei Atlanta United nach seiner Einwechslung die Tore des Brasilianers Gabriel Pec vor. Der Stürmer sicherte mit einem Doppelpack (74./79.) das 2:1 (0:0) und damit den vierten Saisonsieg des früheren Meisters im zwölften Saisonspiel.
Kapitän Reus war in der 65. Minute eingewechselt worden, kurz darauf fiel Atlantas Führungstreffer durch Jay Fortune (69.). Doch L.A. drehte dank der präzisen Pässe des einstigen Bundesligastars Reus (36) die Partie. Pec blieb vor dem Tor nervenstark.
Kein Einsatz für Müller und Werner
Mit 16 Punkten liegt Galaxy auf Platz acht der Western Conference und damit noch immer deutlich hinter den Spitzenteams San José Earthquakes (29) und Vancouver Whitecaps (26), die sich im Topspiel des Tages 1:1 (1:0) trennten.
Timo Werner (verletzt) und Thomas Müller (krank), die einst gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft gestürmt hatten, kamen dabei nicht zum Einsatz.
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