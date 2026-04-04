ran Fußball Bundesliga VfB vs. BVB - Klappstuhlwurf in Stuttgart: "Was für Versager" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Lange kommt von Borussia Dortmund nichts, dann sorgen Karim Adeyemi und Julian Brandt für den späten Sieg im Topspiel beim VfB Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat im engen Kampf um die Champions League einen herben Dämpfer einstecken müssen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß musste sich im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund trotz klarer Überlegenheit mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Schwaben verpassten dadurch die große Chance, sich von Rang fünf abzusetzen. Karim Adeyemi traf bei einem der wenigen Konter der Borussia in der vierten Minute der Nachspielzeit, Julian Brandt (90.+6) legte sogar noch nach. Der BVB hatte bis dahin schwer enttäuscht. Dortmund bleibt durch den neunten Sieg die stärkste Mannschaft der Rückrunde. Damit riss auch die beeindruckende Serie von Hoeneß: Seit er am 3. April 2023 den Trainerjob in Stuttgart übernahm, hatte er sieben Pflichtspiele gegen Dortmund nicht verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden). BVB-Noten: Anton glänzt bei Ex-Klub - Joker entscheiden Partie Vor dem Spiel hatten die Personalien Deniz Undav und Nico Schlotterbeck für einigen Wirbel gesorgt. VfB-Angreifer Undav, treffsicherster deutscher Stürmer in der Liga, war von Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz des Siegtors gegen Ghana kritisiert worden, Schlotterbeck hatte nach dem Länderspiel mit Aussagen über seine Zukunft beim BVB Unruhe verursacht.

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