Kann Harry Kane im Champions-League-Kracher bei Real Madrid spielen? Beim FC Bayern zeigt man sich zuversichtlich.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft weiter auf einen Einsatz von Torjäger Harry Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg der Münchner beim SC Freiburg.

Die furiose Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand im Breisgau verpasste Kane aufgrund von Sprunggelenk-Problemen. Am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker) soll der Engländer beim Rekordsieger der Königsklasse aber wieder auf Torejagd gehen. "Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch", sagte Eberl.