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FC Bayern München: Harry Kane gegen Real Madrid fit? "Wir glauben daran"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Trotz Sieg! Fans fordern drastische Konsequenzen vor Real
Videoclip • 02:04 Min
Kann Harry Kane im Champions-League-Kracher bei Real Madrid spielen? Beim FC Bayern zeigt man sich zuversichtlich.
Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft weiter auf einen Einsatz von Torjäger Harry Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg der Münchner beim SC Freiburg.
Die furiose Aufholjagd nach einem 0:2-Rückstand im Breisgau verpasste Kane aufgrund von Sprunggelenk-Problemen. Am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker) soll der Engländer beim Rekordsieger der Königsklasse aber wieder auf Torejagd gehen. "Ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch", sagte Eberl.
Kane-Ausfall? "Wird da auch mit dem Rollstuhl spielen"
Ähnlich äußerte sich Trainer Vincent Kompany. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", sagte der Belgier. Joshua Kimmich war sich sogar ganz sicher. "Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen", meinte der DFB-Kapitän: "Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht."
In Freiburg schonte Kompany zunächst einige Stammkräfte. Michael Olise und Konrad Laimer wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt, Dayot Upamecano kam gar nicht zum Einsatz. Die zuletzt verletzt fehlenden Jamal Musiala und Alphonso Davies brachte Kompany im Verlauf der zweiten Hälfte.
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