FC Bayern: Luis Diaz ist der größte Transfer-Coup der letzten Jahre - Kommentar

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Harry Kane, Michael Olise? Nein, Luis Diaz ist der beste Bayern-Transfer der vergangenen Jahre. Weil er den FCB unter Vincent Kompany so gut verkörpert wie kein zweiter Neuzugang. Ein Kommentar.

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Luis Diaz: Symbol der Super-Saison des FC Bayern Tatsächlich kommt man am 29 Jahre alten Flügeldribbler nicht vorbei, will man diese bislang so großartige Saison des FC Bayern erklären. Mit seiner Spielweise steht er exemplarisch für das, was die Münchner derzeit so einzigartig macht: spektakulär in der Offensive, kreativ im Passspiel, gleichzeitig aber auch fleißig im Gegenpressing und immer fokussiert. Dazu sorgt er gerade jetzt in den entscheidenden Spielen der Champions League für die wichtigen Tore. Dass sich Max Eberl noch im vergangenen Sommer für den Kauf des mit 70 Millionen Euro zugegebenermaßen recht kostspieligen Linksaußen ständig rechtfertigen musste, erscheint aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar. Vor allem dann, wenn man sich vor Augen führt, was die beiden Spieler in dieser Saison fabrizieren, die die Bayern nicht bekamen und stattdessen - wohlgemerkt für noch mehr Geld als Diaz - nach England wechselten.

Woltemade und Wirtz machen Luis Diaz noch wertvoller Nick Woltemade kommt nach seinem Turbostart für Newcastle United derzeit kaum noch zum Einsatz. Florian Wirtz scheint zwar langsam in Liverpool angekommen zu sein, der erhoffte Unterschiedsspieler ist er im roten Trikot aber noch lange nicht. Vergleicht man Wirtz mit Diaz in dieser Saison wird noch deutlicher, warum sie in Liverpool den Kolumbianer so sehr vermissen - und in München so sehr feiern. Klar, mit Harry Kane und Michael Olise sind den Bayern in letzter Zeit auch zwei weitere faszinierende Transfers geglückt. Und doch könnte man Diaz selbst im Vergleich mit dem Engländer und dem Franzosen als den größten Coup des FCB bezeichnen. Von Kane musste man erwarten, dass er bei den Münchnern einschlägt. Schließlich hatte er schon zuvor über eine halbe Ewigkeit für Tottenham Hotspur und die englische Nationalmannschaft seinen herausragenden Wert bewiesen und war mit 95 Millionen Ablöse auch nicht unbedingt ein Schnäppchen. Ganz im Gegenteil zu Olise, der mittlerweile mehr als das Dreifache von den 53 Millionen wert ist, die die Bayern vor zwei Jahren für ihn an Crystal Palace überwiesen haben. Das ist kein Wunder bei der Eleganz und Explosivität, mit denen er die Bälle in die gegnerischen Tore zaubert.

Luis Diaz defensiv deutlich stärker als Michael Olise Was die Defensivarbeit betrifft, steht der 24-Jährige aber klar im Schatten von Diaz. Während der Kolumbianer dank seiner intensiveren Spielweise auch Bälle häufiger zurückerobert, weiß sich der Franzose in der Abwehrarbeit oft nur mit Fouls zu behelfen. Dazu fiel er zuletzt auch mit unnötigen Provokationen des Gegners auf, wie beim Spiel gegen St. Pauli vor drei Wochen. In solchen Szenen wird deutlich, dass es Olise ab und an noch an der nötigen Reife und Professionalität fehlt. Diaz indes besticht nicht nur durch seinen Einsatz und Fokus auf dem Platz, sondern auch durch sein bescheidenes und unaufgeregtes Auftreten außerhalb davon - und verkörpert damit genau das Bild, das die Bayern derzeit unter ihrem Trainer Vincent Kompany vermitteln. Einen besseren Transfer hätte der Rekordmeister nicht tätigen können. Das wissen sie längst nicht nur in England.

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