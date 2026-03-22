FC Bayern – Michael Olise zu Real Madrid? Markus Krösche kontert Uli Hoeneß

Uli Hoeneß hatte zuletzt einen Ratschlag für Eintracht Frankfurt geäußert. Die Replik aus Hessen kommt schnell.

Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Top-Verkäufer gemacht.

Für Randal Kolo Mouani (95 Millionen Euro), Omar Marmoush (75 Millionen Euro) oder Hugo Ekitike (95 Millionen Euro) gab es beispielsweise jede Menge Geld, womit aber auch ein starker Qualitätsverlust einherging.

Immer wieder konnte die Eintracht das sportlich kompensieren, in dieser Saison steht aktuell aber ein enttäuschender siebter Platz zu Buche. Das europäische Geschäft ist zwar immer noch in Reichweite, die Hessen hatten sich aber mehr vorgestellt und zwischenzeitlich auch Trainer Dino Toppmöller entlassen.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß sah sich deshalb zuletzt dazu veranlasst, den Hessen einen Ratschlag zu erteilen.

"Das wird Axel Hellmann (Frankfurts Vorstandssprecher, Anm.d.Red.) auch noch begreifen, dass man auf die Dauer eben bei jedem Verkauf auch Substanz verliert. Es ist schön, wenn man mal 50, 60 Millionen kriegt, aber was ist die Konsequenz?", sagte Hoeneß auf einer Veranstaltung der Frankfurt School of Finance & Management.