Manuel Neuer stellt nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern die Bedeutung von Trainer Vincent Kompany bei seiner Entscheidung heraus.

Für Manuel Neuer hat nicht zuletzt Trainer Vincent Kompany bei der Entscheidung für eine Vertragsverlängerung eine große Rolle gespielt. "Mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam ist alles drin! Wir haben unter Vincent Kompany bisher immer Schritte nach vorne gemacht - und das wollen wir fortsetzen", sagte der Münchner Torhüter in einem Interview auf der Homepage des FC Bayern.

Neuer hatte am Freitag seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert. Kompany habe "dafür gesorgt, dass wir wieder zu einer Mannschaft wurden, dass wir füreinander arbeiten, dass jeder weiß, was auf dem Platz zu tun ist - defensiv wie offensiv", sagte der 40-Jährige.