Bundesliga
FC Bayern: Neuer schwärmt von Kompany - "Jeder fährt gerne ins Training"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Startelf-Garantie für Leon Goretzka: "Verdient seine Bühne"
Videoclip • 01:38 Min
Manuel Neuer stellt nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern die Bedeutung von Trainer Vincent Kompany bei seiner Entscheidung heraus.
Für Manuel Neuer hat nicht zuletzt Trainer Vincent Kompany bei der Entscheidung für eine Vertragsverlängerung eine große Rolle gespielt. "Mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam ist alles drin! Wir haben unter Vincent Kompany bisher immer Schritte nach vorne gemacht - und das wollen wir fortsetzen", sagte der Münchner Torhüter in einem Interview auf der Homepage des FC Bayern.
Neuer hatte am Freitag seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2027 verlängert. Kompany habe "dafür gesorgt, dass wir wieder zu einer Mannschaft wurden, dass wir füreinander arbeiten, dass jeder weiß, was auf dem Platz zu tun ist - defensiv wie offensiv", sagte der 40-Jährige.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 12:00 Uhr • Motorsport
24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream
24/7 liveBald verfügbar
Heute, 12:00 Uhr • Motorsport
24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream
24/7 live
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
255 Min
Jeder Bayern-Spieler gerne im Training
Dank Kompany sei die Stimmung bestens. "Wir haben den richtigen Spirit im Team. Jeder fährt gerne ins Training, wir haben immer ein sicheres und gutes Gefühl auf dem Platz und oft genug gesehen, dass wir jede Mannschaft schlagen können", sagte er.
Daher habe er auch den Gewinn der Champions League für die kommende Saison auf dem Zettel: "Es lief unglücklich gegen PSG - aber das heißt auch, dass es für die nächste Saison unser großes Ziel ist, nochmal anzugreifen".
Mehr Fußball-News
WM
Aus Koblenz zur WM: Oberliga-Torhüter für Haiti dabei
Transfergerüchte
Wechsel zu Real? Mourinho äußert sich vielsagend
Nächste Pleite: Wirtz und Liverpool bangen um Champions League
WM
WM 2026: Bayern-Stars führen Frankreich-Kader an
WM
"Dai Dai": Shakira singt erneut WM-Song
Bundesliga
FC Bayern: Nächster Hinweis auf Gordon-Wechsel