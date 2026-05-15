FC Liverpool: Nächste Pleite - Englands Noch-Meister um Wirtz bangt um Champions League

Der FC Liverpool kassiert die nächste Niederlage. Damit wackelt die Qualifkation für die Champions League weiter.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool müssen doch noch um die Qualifikation für die Champions League bangen. Die Reds verloren zum Auftakt des vorletzten Spieltags der Premier League mit 2:4 (0:1) beim direkten Konkurrenten Aston Villa.

Der Finalgegner des SC Freiburg in der Europa League am Mittwoch machte seinerseits im Matchball-Spiel der beiden Mannschaften den vorzeitigen Einzug in die Königsklasse perfekt.

Die englischen Nationalspieler Morgan Rogers (42.) und Ollie Watkins (57./73.) trafen für Villa, der Schotte John McGinn (89.) sorgte mit einem ansehnlichen Schlenzer für den Schlusspunkt. Liverpools Kapitän Virgil van Dijk (52.) glich zwischenzeitlich aus, der zweite Treffer des Innenverteidigers (90.+2) war nur noch Ergebniskosmetik.