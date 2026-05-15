Anthony Gordon zum FC Bayern? Hinweis auf Wechsel verdichten sich

FC Bayern: Sogar die Bosse sind da! Abschiedsparty für Leon Goretzka

Dass Anthony Gordon womöglich vor einem Wechsel von Newcastle United zu den Bayern steht, lässt sich auch aus den aktuellen Entscheidungen seines Trainers erahnen.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison bleibt Anthony Gordon ein heißer Kandidat für den FC Bayern.

Dass ein Abschied des 25-Jährigen von Newcastle United im Sommer alles andere als unwahrscheinlich ist, lässt sich derzeit an den Personalentscheidungen seines Trainers erahnen.

Eddie Howe ließ bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Abstiegskandidat West Ham am Sonntag durchblicken, dass er Gordon nicht nur wegen dessen leichter Hüftprobleme zuletzt nicht mehr berücksichtigte.

"Ja, der Blick geht auch teilweise schon in die Zukunft", sagte der Trainer auf die Frage, ob der von Bayern umworbene Gordon wegen der bereits laufenden Planungen für die kommende Saison aktuell so wenig zum Einsatz komme.

Trotz anderslautender Berichte gibt es offenbar aber noch keine Einigung zwischen den Münchnern und dem offensiven Mittelfeldspieler. Das schreibt die "Daily Mail".

Zuvor war berichtet worden, dass der 25 Jahre alte Mannschaftskollege von Nationalspieler Nick Woltemade bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag erhalten soll.

Ein großes Hindernis bei einem möglichen Transfer bleibt nach wie vor die hohe Ablösesumme für den Flügelspieler. Der englische Premier-League-Klub, bei dem Gordon noch bis 2030 unter Vertrag steht, fordert offenbar mindestens 75 Millionen Pfund (86,5 Millionen Euro). Das Angebot der Bayern liegt laut "Daily Mail" mit 60 Millionen Pfund (69 Millionen Euro) noch deutlich darunter.