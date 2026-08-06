ran Fußball DFB-Elf: Klopp attackiert Undav nach Startelf-Debüt Videoclip • 34 Sek Link kopieren Teilen

Der Stürmer des VfB Stuttgart spricht über den neuen Bundestrainer und seine Chancen, aber auch um den Hype um seine Person.

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Deniz Undav erwartet unter Jürgen Klopp einen Aufschwung "Ich erwarte mir unter ihm einen Aufschwung", so Undav über Klopp: "Jeder Spieler muss sich neu beweisen, es ist wieder eine andere Energie da. Ich muss Leistung bringen, damit ich wieder eingeladen werde." Auch wenn er es unter Nagelsmann nicht immer leicht hatte, konnte er sich in den vergangenen Monaten aufgrund starker Leistungen auf die Unterstützung der Fans verlassen. In Stuttgart sowieso, aber auch die Anhänger des DFB-Teams rückten immer mehr auf seine Seite. Auch, weil Undav kein Blatt vor den Mund nimmt.

VfB-Star Undav: "Hype kann etwas mit einem Spieler machen" "Der Hype war schon vor der WM groß. Die Fans haben gefordert, dass ich spiele. Das wurde gefühlt immer mehr", sagte er. "Ich habe die Videos vom Public Viewing gesehen, wie die Fans meinen Namen gesungen haben. Das hat mich sehr gefreut und mir gezeigt, dass ich etwas richtig gemacht habe." Die Kehrseite: Der Hype kann etwas mit einem Spieler machen. Ja, ihn pushen. Aber auch abheben lassen. Bei Undav eine reale Gefahr. "Ich bin ehrlich: Es ist schwer, bei diesem Hype nicht abzuheben", räumte er ein. "Gott sei Dank bin ich schon 30. Ich werde nicht arrogant, bleibe immer der Gleiche. Aber es kann gut sein, dass es ganz anders aussehen würde, wenn ich 24 wäre. Jetzt bin ich ein alter Hase und kann mit dem Hype gut umgehen." Dauerkarten-Preise in der Bundesliga: FC Bayern München günstig, Borussia Dortmund teuer

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