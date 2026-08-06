ran Fußball Bundesliga BVB-Neuzugang Karetsas schmeißt eine Runde Taxiteller für Fans Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Die Bundesligisten rüsten für die Saison 2026/27 auf. Während der FC Bayern mehr als 100 Millionen Euro investiert, erzielen Freiburg, Leverkusen und Frankfurt hohe Überschüsse. ran bewertet die bisherigen Transfergeschäfte aller 18 Klubs.

Noch bis zum 31. August können die Bundesligisten ihre Kader verändern. Einige Vereine haben ihre wichtigsten Baustellen bereits geschlossen, andere benötigen dringend weitere Verstärkungen. Dazu kommen aufgeblähte Kader, prominente Rückkehrer und Spieler, die den Klub vor dem Ende der Transferperiode noch verlassen könnten.

Bundesliga: Transferzeugnisse aller 18 Teams ran macht die Zwischenbilanz. Berücksichtigt werden ausschließlich bestätigte Transfers bis zum 5. August. Auch wenn sich noch einiges tun kann: Stand jetzt gibt es zweimal mangelhaft . Eine 1 wird mehrfach knapp verfehlt. Zumindest noch. "Ablöse nicht veröffentlicht" bedeutet, dass der Wechsel bestätigt ist, aber keine ausreichend belastbare Summe vorliegt. Das Transferfenster ist vom 1. Juli bis zum 31. August geöffnet.

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FC Bayern München Kadergröße: 29 Spieler

Marktwert: 1,08 Milliarden Euro

Gesamtbilanz: -68,70 Millionen Euro Zugänge: Ismael Saibari (50 Mio., PSV Eindhoven); Nathaniel Brown (50 Mio., Eintracht Frankfurt); Noel Aseko (3,45 Mio., Hannover 96).

Bisherige Ausgaben: 103,45 Millionen Euro Abgänge: Noel Aseko (12 Mio., Eintracht Frankfurt); Daniel Peretz (8 Mio., FC Southampton); Alexander Nübel (6,25 Mio., Besiktas); Jonah Kusi-Asare (6 Mio., FC Fulham); Lovro Zvonarek (1,5 Mio., Estrela Amadora) Maurice Krattenmacher (Ablöse nicht veröffentlicht, SV Elversberg); Leon Goretzka (ablösefrei, vereinslos); Raphael Guerreiro (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: 34,75 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Bradley Barcola (Summe offen, Paris Saint-Germain). Der Franzose wird von "Sky" weiterhin mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Aktuell gelten andere Interessenten jedoch als aussichtsreicher. Gerücht um Abgang: Joao Palhinha (rund 25 Mio., möglicher Zielverein Benfica oder Premier League). Bayern möchte den Mittelfeldspieler verkaufen und lehnt nach aktuellem Stand ein weiteres Leihmodell ab. Auch Sacha Boey und Bryan Zaragoza sollen gehen. ran-Transferzeugnis: Note 2 Brown und Saibari sind zwei Spieler, die sofort in der ersten Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen können. Brown erhöht das Tempo auf der linken Seite, Saibari bringt Kreativität, Dynamik und Torgefahr für das Mittelfeld. Auch die Verkäufe von Peretz, Nübel und Kusi-Asare sorgen für wichtige Einnahmen. Das hohe Transferminus verhindern allerdings die Bestnote.

Borussia Dortmund Kadergröße: 28 Spieler

Marktwert: 499,20 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -25 Millionen Euro Zugänge: Konstantinos Karetsas (30 Mio., KRC Genk); Joane Gadou (19,5 Mio., Red Bull Salzburg); Kaua Prates (7 Mio., Cruzeiro); Justin Lerma (rund 4 Mio., Independiente del Valle).

Bisherige Ausgaben: 60,50 Millionen Euro Abgänge: Karim Adeyemi (rund 22 Mio., FC Barcelona); Cole Campbell (rund 6 Mio., SV Elversberg); Julien Duranville (5 Mio., Olympique Lyon); Kjell Wätjen (rund 2,5 Mio., FC Midtjylland); Julian Brandt (ablösefrei, Ajax Amsterdam); Salih Özcan (ablösefrei, Besiktas); Niklas Süle (Karriereende).

Bisherige Einnahmen: 35,50 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Said El Mala (rund 50 Mio., 1. FC Köln). Der BVB soll bislang maximal 34 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni geboten haben. Köln fordert laut "Bild" eine garantierte Ablöse mit einer Fünf an erster Stelle. Gerücht um Abgang: Felix Nmecha (Summe offen, unter anderem Manchester United und Newcastle United). Mehrere internationale Topklubs sollen Kontakt halten. Der BVB plant bislang jedoch fest mit dem Mittelfeldspieler. ran-Transferzeugnis: Note 2 Karetsas gehört zu den spannendsten Offensivtalenten Europas. Gadou, Prates und Lerma stehen ebenfalls für die Dortmunder Strategie, enormes Entwicklungspotenzial frühzeitig zu verpflichten. Der BVB verliert mit Adeyemi, Brandt, Süle und Özcan allerdings Erfahrung und einflussreiche Spieler. Die neue Dortmunder Mannschaft besitzt große Perspektive, muss aber möglicherweise Anlaufzeit einkalkulieren.

Der Grieche ist der zweitteuerste Transfer in der BVB-Geschichte Bild: Revierfoto

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RB Leipzig Kadergröße: 33 Spieler

Marktwert: 548,80 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -2,75 Millionen Euro Zugänge: Maxime Esteve (25 Mio., FC Burnley); Rocco Reitz (20 Mio., Borussia Mönchengladbach); Ota Yamamoto (500.000 Euro, Kashiwa Reysol); Brajan Gruda (Ablöse nicht veröffentlicht, Brighton and Hove Albion); Örjan Nyland (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Ausgaben: 45,50 Millionen Euro Abgänge: Loïs Openda (42,75 Mio., Juventus); Peter Gulacsi (Ablöse nicht veröffentlicht, FC Villarreal); Frederik Jäkel (Ablöse nicht veröffentlicht, Eintracht Braunschweig); Xaver Schlager (ablösefrei, Nottingham Forest); Ota Yamamoto (Leihe, RB Omiya Ardija); Timo Schlieck (Leihe, SC Verl).

Bisherige Einnahmen: 42,75 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Fisnik Asllani (bis zu 29 Mio., TSG Hoffenheim). Leipzig soll mit dem Angreifer laut "Sky" grundsätzlich einig sein. Für den Abschluss des Geschäfts müssen offenbar zunächst weitere Spieler abgegeben werden. Gerücht um Abgang: Yan Diomande (mindestens 120 Mio., Real Madrid). Der Spieler soll sich mit Real bereits grundsätzlich verständigt haben. Leipzig habe Angebote über 100 und 115 Millionen Euro abgelehnt und fordere bis zu 135 Millionen Euro einschließlich Boni. ran-Transferzeugnis: Note 4 Esteve soll der Defensive mehr Stabilität geben. Reitz bringt Intensität, Laufstärke und Bundesliga-Erfahrung mit, während Gruda zusätzliche Kreativität und Dribbelstärke liefert. Schlagers ablösefreier Abgang tut weh. Sollte auch Diomande wechseln, müsste Leipzig trotz der enormen Einnahmen noch mindestens einen Unterschiedsspieler für die Offensive verpflichten.

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VfB Stuttgart Kadergröße: 37 Spieler

Marktwert: 420,15 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -30 Millionen Euro Zugänge: Bilal El Khannouss (rund 17 Mio., Leicester City); Leo Sauer (rund 13 Mio., Feyenoord); Marius Funk (Ablöse nicht veröffentlicht, Energie Cottbus); Tim van der Leij (Ablöse nicht veröffentlicht, RKC Waalwijk); Grischa Prömel (ablösefrei, TSG Hoffenheim).

Bisherige Ausgaben: 30 Millionen Euro Abgänge: Noah Darvich (Leihe, SV Elversberg); Yannik Keitel (Leihe, FC Augsburg); Pascal Stenzel (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: keine bekannten Einnahmen Gerücht um Zugang: Dženan Pejčinović (rund 25 Mio., VfL Wolfsburg). Stuttgart bemüht sich um den Mittelstürmer. Beide Vereine sollen bei ihren finanziellen Vorstellungen allerdings noch deutlich auseinanderliegen. Gerücht um Abgang: Bilal El Khannouss (mindestens 60 Mio., mögliche Zielvereine in der Premier League). Stuttgart möchte den Marokkaner halten, wäre bei einem außergewöhnlich hohen Angebot aber gesprächsbereit. So berichtet "Sky". ran-Transferzeugnis: Note 4 El Khannouss ist ein technisch herausragender Offensivspieler, der sich in Stuttgart bereits bewiesen hat. Sauer erweitert die Möglichkeiten auf den Flügeln, Prömel bringt Mentalität und Bundesliga-Erfahrung. Sonst weitestgehend noch ruhig. Problematisch bleibt die Kadergröße. Der VfB muss noch mehrere Spieler abgeben und nach dem Abschied von Nübel eine dauerhafte Lösung für die Torhüterposition finden. Zumal Dennis Seimen erstmal verletzt ausfällt.

TSG Hoffenheim Kadergröße: 37 Spieler

Marktwert: 319,75 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -2,95 Millionen Euro Zugänge: Nathan De Cat (20 Mio., RSC Anderlecht); Mats Rots (12 Mio., FC Twente); Cajetan Lenz (10 Mio., VfL Bochum); Patrick Wimmer (10 Mio., VfL Wolfsburg); Alessandro Vogt (2,7 Mio., FC St. Gallen); Adam Daghim (Ablöse nicht veröffentlicht, Red Bull Salzburg); Konstantin Aleksa (Ablöse nicht veröffentlicht, Austria Wien).

Bisherige Ausgaben: 54,70 Millionen Euro Abgänge: Bazoumana Toure (50 Mio., Newcastle United); Stanley Nsoki (1,5 Mio., Union Berlin); Luka Djurić (250.000 Euro, SC Paderborn); Muhammed Damar (Ablöse nicht veröffentlicht, VfL Wolfsburg); Hennes Behrens (Ablöse nicht veröffentlicht, FC Augsburg); Haris Tabakovic (Ablöse nicht veröffentlicht, Red Bull Salzburg); Attila Szalai (Ablöse nicht veröffentlicht, Pogon Stettin); Grischa Prömel (ablösefrei, VfB Stuttgart); Kevin Akpoguma (ablösefrei, Frosinone Calcio); Ihlas Bebou (ablösefrei, vereinslos); Gift Orban (Leihe, Amed SK); Erencan Yardımcı (Leihe, 1. FC Kaiserslautern); Nahuel Noll (Leihe, SC Paderborn).

Bisherige Einnahmen: 51,75 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Derzeit gibt es keine konkreten Gerüchte. Gerücht um Abgang: Fisnik Asllani (bis zu 29 Mio., mögliche Zielvereine: RB Leipzig oder Borussia Dortmund). Der Angreifer reiste nicht mit ins Hoffenheimer Trainingslager. Leipzig gilt derzeit als wahrscheinlichstes Ziel. ran-Transferzeugnis: Note 2 Hoffenheim hat den hohen Erlös für Toure auf mehrere Positionen verteilt. De Cat, Rots, Lenz und Wimmer besitzen Qualität, Entwicklungspotenzial und einen möglichen hohen Wiederverkaufswert. Der Kader ist allerdings weiterhin deutlich zu groß. Sollte auch Asllani gehen, würde der TSG zusätzlich ein wichtiger und vielseitig einsetzbarer Offensivspieler fehlen. Bei weiteren Abgängen und einem guten Asllani-Ersatz, könnte es noch die Bestnote werden.

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Bayer Leverkusen Kadergröße: 33 Spieler

Marktwert: rund 500 Millionen Euro

Gesamtbilanz: rund +20 Millionen Euro Zugänge: Miguel Gutierrez (rund 30 Mio., SSC Neapel); Afonso Moreira (29,5 Mio., Olympique Lyon); Kennet Eichhorn (9 Mio., Hertha BSC); Kerim Alajbegovic (8 Mio., Red Bull Salzburg).

Bisherige Ausgaben: rund 80 Millionen Euro Abgänge: Piero Hincapie (40 Mio., FC Arsenal); Kerim Alajbegovic (32 Mio., Juventus); Alejandro Grimaldo (22 Mio., Atletico Madrid); Matej Kovar (5 Mio., PSV Eindhoven); Alejo Sarco (1 Mio., Sporting Gijon); Andrea Natali (Ablöse nicht veröffentlicht, AZ Alkmaar); Abdoulaye Faye (Leihe, Celta Vigo); Francis Onyeka (Leihe, SV Elversberg); Issa Traore (Leihe, AS Trencin).

Bisherige Einnahmen: 100 Millionen Euro Der feste Wechsel von Gutierrez soll einschließlich möglicher Bonuszahlungen rund 30 Millionen Euro kosten. Der Spanier ist als direkter Nachfolger für Grimaldo vorgesehen. Gerücht um Zugang: Moussa Diaby könnte drei Jahre nach seinem Abschied vor einer Rückkehr zu Bayer 04 Leverkusen stehen. Nach Informationen des "kicker" arbeitet die Werkself an einer Verpflichtung des französischen Rechtsaußen, der Al-Ittihad verlassen und zurück nach Europa wechseln möchte. Gerücht um Abgang: Ernest Poku wird mit Sunderland in Verbindung gebracht. Farid Alfa-Ruprecht mit Hannover 96 und Robert Andrich mit Eintracht Frankfurt, das alles aber noch oberflächlich. ran-Transferzeugnis: Note 2 Leverkusen erzielt mit dem direkten Weiterverkauf von Alajbegovic einen außergewöhnlichen Gewinn. Moreira und Eichhorn besitzen ebenfalls enormes Entwicklungspotenzial, wobei das aus Berlin verpflichtete Toptalent wegen einer Stoffwechselstörung lange ausfällt. Mit Hincapie und Grimaldo verliert Bayer allerdings zwei Leistungsträger aus der Defensive. Gutierrez ist ein logischer Ersatz für die linke Seite, muss seine Qualität in der Bundesliga aber erst bestätigen. Die Transfers zeigen eine langfristige statt kurzfristige Strategie.

SC Freiburg Kadergröße: 30 Spieler

Marktwert: 242,55 Millionen Euro

Gesamtbilanz: +51,15 Millionen Euro Zugänge: Mio Backhaus (12 Mio., Werder Bremen); Keisuke Goto (10 Mio., RSC Anderlecht); Yannik Engelhardt (7 Mio., Como 1907); Rihito Yamamoto (7 Mio., St. Truiden).

Bisherige Ausgaben: 36 Millionen Euro Abgänge: Johan Manzambi (60 Mio., Aston Villa); Merlin Röhl (25 Mio., FC Everton); Robert Wagner (850.000 Euro, Dynamo Dresden); Junior Adamu (800.000 Euro, FC Schalke 04); Noah Weißhaupt (500.000 Euro, Darmstadt 98); Alessio Besio (Ablöse nicht veröffentlicht, VfL Wolfsburg); Yann Sturm (Ablöse nicht veröffentlicht, Eintracht Braunschweig); Daniel-Kofi Kyereh (ablösefrei, vereinslos); Maximilian Philipp (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: 87,15 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Der ehemalige HSV-Verteidiger Ignace van der Brempt soll im SCF-Fokus stehen. Der Kontakt mit dem aktuellen Como-Spieler soll aber noch nicht heiß sein. Gerücht um Abgang: Noah Atubolu (rund 15 bis 20 Mio., möglicher Zielverein im Ausland). Nach der Verpflichtung von Backhaus deutet vieles auf eine Trennung hin. Ein passendes Angebot liegt bislang aber offenbar nicht vor. ran-Transferzeugnis: Note 2 Freiburg erzielt den größten Überschuss der Liga und investiert trotzdem gezielt in mehrere Schlüsselpositionen. Backhaus, Goto, Engelhardt und Yamamoto können sofort helfen und besitzen weiteres Entwicklungspotenzial. Die Verkäufe von Manzambi und Röhl schmerzen sportlich, sind zu diesen Summen aber kaum abzulehnen. Der SC verbindet wirtschaftliche Vernunft und nachhaltige Kaderplanung derzeit am überzeugendsten. Das Atubolu-Problem sorgt noch für Unruhe.

Eintracht Frankfurt Kadergröße: 32 Spieler

Marktwert: 335,95 Millionen Euro

Gesamtbilanz: rund +48,40 Millionen Euro Zugänge: Noel Aseko (12 Mio., Bayern München); Raphael Onyedika (rund 9 Mio., Club Brügge); Otavio (4,5 Mio., Estrela Amadora); Noel Futkeu (rund 1,3 Mio., Greuther Fürth).

Bisherige Ausgaben: rund 26,80 Millionen Euro Abgänge: Nathaniel Brown (50 Mio., Bayern München); Aurele Amenda (18 Mio., Coventry City); Rasmus Kristensen (6 Mio., FC Midtjylland); Hrvoje Smolcic (1,2 Mio., Corum FK); Simon Simoni (Ablöse nicht veröffentlicht, FC Luzern); Krisztian Lisztes (Leihe, Ferencváros); Mahmoud Dahoud (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: 75,20 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Louey Ben Farhat (acht bis zwölf Mio., Karlsruher SC). Frankfurt soll mit dem Spieler grundsätzlich einig sein. Zwischen den Vereinen gibt es jedoch weiterhin unterschiedliche Vorstellungen von der Ablöse. So berichtet die "BILD". Gerücht um Abgang: Nach "Bild"-Informationen steht Schalke kurz vor der Verpflichtung von Frankfurts Dina Ebimbe. ran-Transferzeugnis: Note 2 Frankfurt bleibt seiner erfolgreichen Linie treu: Leistungsträger teuer verkaufen, jüngere Spieler verpflichten und einen erheblichen Teil der Einnahmen behalten. Onyedika könnte dem Zentrum sofort mehr Stabilität geben. Aseko und Otavio besitzen ebenfalls großes Potenzial. Browns Geschwindigkeit und Qualität auf der linken Seite müssen allerdings erst ersetzt werden.

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FC Augsburg Kadergröße: 30 Spieler

Marktwert: 161,25 Millionen Euro

Gesamtbilanz: - ,05 Millionen Euro Zugänge: Rodrigo Ribeiro (5 Mio., Sporting); Michael Gregoritsch (rund 700.000 Euro, Bröndby IF); Hennes Behrens (Ablöse nicht veröffentlicht, TSG Hoffenheim); Sima Suso (Ablöse nicht veröffentlicht, Fortuna Düsseldorf); Calvin Brackelmann (ablösefrei, SC Paderborn); Yannik Keitel (Leihe, VfB Stuttgart).

Bisherige Ausgaben: rund 6,40 Millionen Euro Abgänge: Maximilian Bauer (rund 350.000 Euro, Arminia Bielefeld); David Colina (Ablöse nicht veröffentlicht, Zaglebie Lubin); Elvis Rexhbecaj (ablösefrei, VfL Wolfsburg); Felix Meiser (Ablöse nicht veröffentlicht, Fortuna Düsseldorf); Oliver Sorg (Ablöse nicht veröffentlicht, SV Ried); Cedric Zesiger (Ablöse nicht veröffentlicht, Young Boys); Henri Koudossou (Ablöse nicht veröffentlicht, Arminia Bielefeld); Aiman Dardari (Leihe, Rot-Weiss Essen); Kyliane Dong (Leihe, Bolton Wanderers); Marcel Lubik (Leihe, Wisła Krakau); Elias Saad (Leihe, Nashville SC).

Bisherige Einnahmen: rund 350.000 Euro Gerücht um Zugang: Der Ex-Schalker Taylan Bulut scheint im FCA-Visier zu sein. Es gibt aber keine neue Wasserstandsmeldung um den Besiktas-Verteidiger. Gerücht um Abgang: Chrislain Matsima (rund 30 Mio., Crystal Palace). Der Wechsel galt bereits als weit fortgeschritten, die Verhandlungen wurden wegen unterschiedlicher Vorstellungen bei Zahlungsstruktur und Bonuszahlungen jedoch zunächst beendet. ran-Transferzeugnis: Note 4 Ribeiro ist ein interessanter Mittelstürmer mit Entwicklungspotenzial. Gregoritsch kennt den Verein und die Bundesliga, während Keitel und Brackelmann die defensive Stabilität erhöhen können. Ein deutlicher Qualitätssprung ist bislang aber nicht zu erkennen. Augsburg muss zudem weiter an der Größe und Zusammensetzung seines Kaders arbeiten und konnte noch keine großen Einnahmen generieren.

Borussia Mönchengladbach Kadergröße: rund 28 Spieler

Marktwert: rund 131 Millionen Euro

Gesamtbilanz: rund +12,20 Millionen Euro Zugänge: David Herold (3,5 Mio., Karlsruher SC); Isac Lidberg (3,5 Mio., Darmstadt 98); Jan Leszczynski (3 Mio., Legia Warschau); Hugo Bolin (2 Mio., Malmö FF); Zento Uno (500.000 Euro, Shimizu S-Pulse); Daniel Batz (ablösefrei, Mainz 05); Yukhym Konoplia (ablösefrei, Schachtar Donezk); Enzo Leopold (ablösefrei, Hannover 96); Daiki Hashioka (Leihe, Slavia Prag).

Bisherige Ausgaben: 12,50 Millionen Euro Abgänge: Rocco Reitz (20 Mio., RB Leipzig); Giovanni Reyna (rund 4 Mio., Racing Straßburg); Jonas Omlin (rund 700.000 Euro, FC Basel); Marvin Friedrich (ablösefrei, Union Berlin); Grant-Leon Ranos (Ablöse nicht veröffentlicht, CD Teneriffa); Shio Fukuda (Ablöse nicht veröffentlicht, Karlsruher SC); Tiago Pereira Cardoso (Leihe, RAAL La Louvière); Niklas Swider (Leihe, Viktoria Köln).

Bisherige Einnahmen: rund 24,70 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Felix Udoukhai (Besiktas) ist ein potentieller Neuzugang. Aktuell gibt es aber keine Einigung. Gerücht um Abgang: Nathan Ngoumou (Summe offen, mögliche Zielvereine: RSC Anderlecht sowie Klubs aus Frankreich und Polen). Gladbach plant laut "Bild" nicht mehr mit dem Offensivspieler. ran-Transferzeugnis: Note 3 Gladbach hat den Reitz-Abgang auf mehrere Positionen verteilt. Herold, Leopold, Bolin und Lidberg erhöhen die Breite und geben dem Kader unterschiedliche Profile. Konoplia könnte sich ablösefrei als besonders wertvoller Transfer erweisen. Ein Spieler mit der Dynamik, Intensität und Identifikation von Reitz wurde allerdings noch nicht gleichwertig ersetzt.

1. FSV Mainz 05 Kadergröße: 30 Spieler

Marktwert: 167,90 Millionen Euro

Gesamtbilanz: rund +5,20 Millionen Euro Zugänge: Fabio Gruber (3,5 Mio., 1. FC Nürnberg); Sota Kawasaki (1 Mio., Kyoto Sanga); Sheraldo Becker (500.000 Euro, CA Osasuna); Ransford-Yeboah Königsdörffer (ablösefrei, Hamburger SV); Eric Martel (ablösefrei, 1. FC Köln); Alexander Schwolow (ablösefrei, Heart of Midlothian).

Bisherige Ausgaben: 5 Millionen Euro Abgänge: Nikolas Veratschnig (rund 3,5 Mio., Red Bull Salzburg); Tom Krauß (rund 3,5 Mio., 1. FC Köln); Ben Bobzien (Ablöse nicht veröffentlicht, Dynamo Dresden); Arnaud Nordin (Ablöse nicht veröffentlicht, Stade Rennes); Daniel Batz (ablösefrei, Borussia Mönchengladbach); Maxim Leitsch (ablösefrei, vereinslos); Niklas Tauer (ablösefrei, TSV Havelse); Nelson Weiper (Leihe, Sturm Graz).

Bisherige Einnahmen: rund 10,20 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Österreichs Nationalspieler Stefan Posch soll laut italienischen Medien aus Como noch kommen. Er war zuletzt geliehen. Gerücht um Abgang: RB Leipzig soll angeblich an Paul Nebel interessiert sein, jedoch noch ohne konkretes Angebot. ran-Transferzeugnis: Note 2 Martel passt mit seiner Zweikampfstärke und Intensität hervorragend zum Mainzer Fußball. Königsdörffer erhöht das Tempo im Angriff, während Gruber weiteres Entwicklungspotenzial mitbringt. Mainz gibt wenig Geld aus und erzielt trotzdem einen Überschuss. Ein zusätzlicher Mittelstürmer mit nachgewiesener Bundesliga-Torgefahr könnte den Kader noch abrunden.

1. FC Union Berlin Kadergröße: 31 Spieler

Marktwert: 112,88 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -400.000 Euro Zugänge: Stanley Nsoki (1,5 Mio., TSG Hoffenheim); Zeno Van Den Bosch (Ablöse nicht veröffentlicht, Royal Antwerpen); Marvin Friedrich (ablösefrei, Borussia Mönchengladbach); Emmanuel Latte Lath (Leihe, Atlanta United).

Bisherige Ausgaben: 1,50 Millionen Euro Abgänge: Laszlo Bénes (1,1 Mio., KAA Gent); Chris Bedia (Ablöse nicht veröffentlicht, Al-Nasr Dubai); Danilho Doekhi (ablösefrei, Lazio Rom); Alex Kral (ablösefrei, FC Kopenhagen); Diogo Leite (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: 1,10 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Freiburgs Eren Dinkci soll noch auf der Wunschliste der "Eisernen" stehen. Gerücht um Abgang: Rani Khedira wird mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht. Ein Abgang scheint bevorzustehen. ran-Transferzeugnis: Note 5 Friedrich, Nsoki und Van Den Bosch sollen eine nahezu vollständig umgebaute Innenverteidigung stabilisieren. Latte Lath bringt Geschwindigkeit und Tiefgang für den Angriff mit. Doekhi, Leite und Kral ablösefrei zu verlieren, fällt allerdings negativ ins Gewicht. Union muss beweisen, dass die neue Defensive das Niveau ihrer Vorgänger erreicht.

Werder Bremen Kadergröße: 31 Spieler

Marktwert: 149,58 Millionen Euro

Gesamtbilanz: +6 Millionen Euro Zugänge: Karl Hein (3 Mio., FC Arsenal); Oskar Wojcik (3 Mio., KS Cracovia); Dariusz Stalmach (Ablöse nicht veröffentlicht, 1. FC Magdeburg); Chuki (Ablöse nicht veröffentlicht, Real Valladolid); Alexander Schlager (ablösefrei, Red Bull Salzburg); Cedric Itten (ablösefrei, Fortuna Düsseldorf); Kenny Quetant (ablösefrei, Le Havre).

Bisherige Ausgaben: 6 Millionen Euro Abgänge: Mio Backhaus (12 Mio., SC Freiburg); Leonardo Bittencourt (ablösefrei, Energie Cottbus); Leon Opitz (Leihe, VfL Osnabrück).

Bisherige Einnahmen: 12 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Tomas Bobcek (Summe offen, Legia Danzig). Werder sucht weiter nach einem Angreifer und soll bereits Gespräche über den slowakischen Torjäger führen. Gerücht um Abgang: Leistungsträger Jens Stage liebäugelt angeblich mit einem Abgang. ran-Transferzeugnis: Note 5 Der Verkauf von Backhaus ergibt wirtschaftlich Sinn. Mit Schlager wurde zudem ein erfahrener Konkurrent für die Torhüterposition verpflichtet. Aber dann trotz der knappen Kassen mit Karl Hein noch einen Keeper für drei Millionen zu holen, ist riskant. Itten bringt Physis und Erfahrung mit, ist aber kein Bundesliga-Torjäger. Besonders in der Offensive benötigt Werder deshalb wahrscheinlich noch mehr Qualität.

1. FC Köln Kadergröße: 27 Spieler

Marktwert: 122,20 Millionen Euro

Gesamtbilanz: - 1,90 Millionen Euro Zugänge: Jahmai Simpson-Pusey (rund 6 Mio., Manchester City); Jakub Kaminski (rund 5,5 Mio., VfL Wolfsburg); Luka Lochoshvili (rund 4,9 Mio., 1. FC Nürnberg); Tom Krauß (rund 3,5 Mio., Mainz 05); Gideon Mensah (Ablöse nicht veröffentlicht, AJ Auxerre).

Bisherige Ausgaben: rund 19,90 Millionen Euro Abgänge: Jakub Kaminski (17 Mio., Benfica); Rasmus Carstensen (rund 1 Mio., Aarhus GF); Denis Huseinbasic (ablösefrei, Sporting Braga); Dominique Heintz (ablösefrei, Fortuna Düsseldorf); Eric Martel (ablösefrei, Mainz 05); Luca Kilian (ablösefrei, vereinslos); Florian Kainz (Karriereende); Jusuf Gazibegovic (Leihe, Widzew Lodz).

Bisherige Einnahmen: 18 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Mikey Moore (Leihe, Tottenham Hotspur). Köln soll laut "Bild" kurz vor der Verpflichtung des englischen Offensivtalents stehen. Tottenham möchte Moore nur für eine Saison verleihen und nicht dauerhaft verkaufen. Gerücht um Abgang: Said El Mala (rund 50 Mio., Borussia Dortmund). Dortmund wirbt intensiv um den Offensivspieler, Köln hat die bisherigen Angebote aber abgelehnt. ran-Transferzeugnis: Note 4 Das Kaminski-Geschäft ist wirtschaftlich bemerkenswert. Köln verpflichtet den Polen zunächst fest und verkauft ihn kurze Zeit später mit einem deutlichen Gewinn an Benfica. Simpson-Pusey und Lochoshvili verstärken die Innenverteidigung. Rund fünf Millionen für einen 28-jährigen Zweitligaspieler sind aber nicht wenig. Krauß bringt Intensität für das Mittelfeld. Der Kaminski-Verkauf nimmt der Offensive allerdings einen bereits bewährten Unterschiedsspieler. Zu viele Abgänge ohne Erlös. Ein El Mala-Deal bestimmt weiteres Zeugnis. Man scheint sich hier aber etwas verpokert zu haben.

Hamburger SV Marktwert: 85,15 Millionen Euro

Gesamtbilanz: - 3,20 Millionen Euro Zugänge: Albert Grönbaek (4,7 Mio., Stade Rennes); Kofi Amoako (1,8 Mio., Dynamo Dresden); Patson Daka (ablösefrei, Leicester City); Bilal Nadir (ablösefrei, Olympique Marseille); Martin Adeline (Ablöse nicht veröffentlicht, Troyes).

Bisherige Ausgaben: 6,50 Millionen Euro Abgänge: Robert Glatzel (1,7 Mio., VfL Wolfsburg); Lukasz Poreba (1,6 Mio., SV Elversberg); Ransford-Yeboah Königsdörffer (ablösefrei, Mainz 05); William Mikelbrencis (ablösefrei, vereinslos); Aboubaka Soumahoro (Leihe, RCD Mallorca); Noah Katterbach (Leihe, Eintracht Braunschweig).

Bisherige Einnahmen: 3,30 Millionen Euro Gerücht um Zugang: Kento Shiogai (Wolfsburg) und ein erneuter Deal um Fabio Vieira (Arsenal) sind noch offen. Gerücht um Abgang: Jean-Luc Dompé (Summe offen, Zielverein offen). Der HSV hat den Flügelspieler für Gespräche über seine Zukunft freigestellt. Er spielt laut "Sky" in den sportlichen Planungen keine Rolle mehr. ran-Transferzeugnis: Note 3 Daka ist ablösefrei ein interessantes Geschäft. Der Angreifer besitzt Geschwindigkeit und internationale Erfahrung. Auch Grönbaek kann dem HSV im offensiven Mittelfeld sofort helfen. Die Qualität der abgelaufenen Leihspieler muss der HSV dennoch sportlich ersetzen. Besonders in der Defensive und auf den offensiven Außenbahnen besteht noch Bedarf. Ein neuer Vieira-Deal würde bereits die Note 2 bedeuten.

FC Schalke 04 Kadergröße: rund 34 Spieler

Marktwert: rund 57 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -1,85 Millionen Euro Zugänge: Kevin Müller (rund 1,05 Mio., 1. FC Heidenheim); Junior Adamu (800.000 Euro, SC Freiburg); Satoshi Tanaka (Ablöse nicht veröffentlicht, Fortuna Düsseldorf); Edin Dzeko (ablösefrei, vereinslos); Maximilian Wöber (ablösefrei, Leeds United); Robin Gosens (Leihe, AC Florenz).

Bisherige Ausgaben: rund 1,85 Millionen Euro Abgänge: Ilyes Hamache (Ablöse nicht veröffentlicht, SC Cambuur); Christopher Antwi-Adjei (ablösefrei, vereinslos); Henning Matriciani (ablösefrei, vereinslos); Luca Podlech (Leihe, Aalesunds FK); Felipe Sanchez (Leihe, Santos Laguna).

Bisherige Einnahmen: keine bekannten Einnahmen Gerücht um Zugang: Junior Dina Ebimbe (Summe offen, Eintracht Frankfurt). Der Mittelfeldspieler soll weiterhin zu Schalke wechseln wollen. In den Verhandlungen zwischen den Vereinen habe es zuletzt wieder Bewegung gegeben. Nach dem geplatzten Deal um Jesper Lindström (Neapel) scheint das Geschäft um Facundo Buonanotte wieder Fahrt aufzunehmen. Gerücht um Abgang: Max Grüger soll noch abgegeben werden, zumindest als Leihe. Hasan Kurucay wird umworben, Vitalie Becker ebenfalls. Anton Donkor soll Schalke noch verlassen. ran-Transferzeugnis: Note 2 Schalke hat mit geringen finanziellen Mitteln erstaunlich viel Bundesliga-Erfahrung verpflichtet. Gosens, Wöber und Dzeko können der Mannschaft sportlich und mental sofort helfen. Auch wenn Gosens erstmal verletzt ausfällt. Dass dafür ein Deal von Moussa N'Diaye nicht zustande kommt, ist nach herausragenden Leistungen bitter. Adamu bringt Geschwindigkeit für die Offensive, Tanaka soll das Zentrum beweglicher machen. Gegen eine Eins sprechen vor allem der große Kader und die Abhängigkeit von mehreren älteren Führungsspielern. Schalke geht kein Risiko und hofft das das Aufstiegsmomentum und die Qualität des Trainers Miron Muslic ausreicht, nicht abzusteigen.

SV Elversberg Kadergröße: 29 Spieler

Marktwert: 50,10 Millionen Euro

Gesamtbilanz: -7,60 Millionen Euro Zugänge: Cole Campbell (rund 6 Mio., Borussia Dortmund); Lukasz Poreba (1,6 Mio., Hamburger SV); Maurice Krattenmacher (Ablöse nicht veröffentlicht, Bayern München); Luca Sirch (Ablöse nicht veröffentlicht, 1. FC Kaiserslautern); Noah Darvich (Leihe, VfB Stuttgart); Francis Onyeka (Leihe, Bayer Leverkusen).

Bisherige Ausgaben: 7,60 Millionen Euro Abgänge: Carlo Sickinger (Ablöse nicht veröffentlicht, Darmstadt 98); Mohammad Mahmoud (ablösefrei, Austria Salzburg); Manuel Feil (ablösefrei, vereinslos); Patryk Dragon (ablösefrei, vereinslos).

Bisherige Einnahmen: keine bekannten Einnahmen Gerücht um Zugang: Vielleicht kommt nochmal Immanuel Pherai (HSV). SGE-Talent Eba Bekir Is soll zudem auf dem Radar sein. Gerücht um Abgang: Keine nennenswerten Gerüchte. ran-Transferzeugnis: Note 2 Elversberg bleibt seiner Identität treu. Campbell, Darvich, Onyeka und Krattenmacher sind technisch starke Spieler, deren Marktwerte bei einer guten Saison deutlich steigen können. Der Aufsteiger investiert mutig und hat auf mehreren Positionen Spielfreude hinzugewonnen. Das geringe Maß an Bundesliga-Erfahrung ist allerdings ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Zumal sechs Millionen für Campbell marktwertgerecht sind, aber auch viel Geld für einen Aufsteiger.