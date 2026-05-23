ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Kimmich trifft Münchens Kulttaxifahrer Cissé Videoclip • 02:02 Min Link kopieren Teilen

Vor dem DFB-Pokalfinale analysiert Markus Babbel im ran-Interview das Duell seiner beiden Ex-Klubs Bayern München und VfB Stuttgart.

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Babbel: "VfB Stuttgart hat Großartiges geleistet" ran: Markus Babbel, ist das Pokalfinale ein besonderes Spiel für Sie? Markus Babbel: Ja, klar. Das ist natürlich für mich ein absolutes Traumfinale, weil man sich freut, egal, wer gewinnt. ran: Wie sehen Sie die Voraussetzungen? Babbel: Erstmal ziehe ich meinen Hut davor, dass der VfB Stuttgart wieder ins Finale gekommen ist und seinen Titel verteidigen kann. Also die haben wirklich Großartiges geleistet, um erneut nach Berlin zu kommen. Und was man so hört, freuen sie sich riesig darauf, weil sie nach dem Vorjahr wissen, was da so abgeht. Und der FC Bayern will natürlich seine tolle Saison gebührend abschließen. Deswegen glaube ich, dass das wirklich ein tolles Spiel wird. Manuel Neuer verpasst Pokalfinale verletzt: WM in Gefahr? Das sagt Bayern-Boss Eberl ran: Aber die Favoritenrolle ist klar verteilt, oder? Babbel: Natürlich, der FC Bayern ist der absolute Favorit. Aber ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, wie so ein Pokalfinale funktioniert. Wir waren immer der Favorit und trotzdem habe ich zweimal verloren. Dass eigentlich keiner einen Pfifferling auf den VfB setzt, ist seine große Chance. Sie haben in allen drei Pflichtspielen gegen Bayern diese Saison immer den Kürzeren gezogen und trotzdem ist es wieder ein Spiel, das bei 0:0 losgeht. Und du musst ja nicht einmal die bessere Mannschaft sein, sondern du musst nur irgendwie einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen.

Babbel übers Pokalfinale: "Du hast immer was zu verlieren" ran: Erwarten Sie, dass Stuttgart eher defensiv zu Werke geht? Babbel: Das glaube ich eher nicht. Für mich sind es die zwei besten Mannschaften in Deutschland, die am gepflegtesten Fußball spielen. Beide versuchen, dominant aufzutreten, Ball und Gegner laufen zu lassen und Chancen zu kreieren. Und das macht das Ganze natürlich hochattraktiv. ran: Kann der VfB nach dem Erreichen der Champions League befreit aufspielen, weil er als Außenseiter eigentlich nichts zu verlieren hat? Babbel: Was heißt nichts zu verlieren? Ich tue mich mit dem Satz unglaublich schwer, weil du hast immer was zu verlieren. Wenn du in einem Endspiel stehst, wirst du alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und wenn du verlierst, bist du total enttäuscht, weil so ein Pokalfinale immer etwas Besonderes ist. Wenn du dabei bist, gibt es nur eine Regel: Gewinnen, egal wie. Alles andere ist Mist. DFB-Pokal: Deniz Undav beneidet Harry Kane um spezielle Eigenschaft ran: Trotzdem hat Bayern mehr zu verlieren oder nicht? Babbel: Sicherlich stehen die Bayern mehr unter Druck. Sie spielen bis jetzt fantastisch, aber wenn sie am Ende nur mit der Meisterschaft dastehen, dann stimmt irgendwas nicht in der Gefühlswelt. Die Mannschaft hat eine überragende Saison gespielt und ist immer in der Lage, Fehler sofort zu bestrafen. Da musst du als Gegner schon einen Sahnetag erwischen und das schaffst du nur, wenn jeder unter Strom ist.

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