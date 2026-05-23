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DFB-Pokalfinale: Bayern München vs. VfB Stuttgart – Markus Babbel: "Du hast immer was zu verlieren – auch der VfB"
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
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Videoclip • 02:02 Min
Vor dem DFB-Pokalfinale analysiert Markus Babbel im ran-Interview das Duell seiner beiden Ex-Klubs Bayern München und VfB Stuttgart.
Die Vorfreude bei Markus Babbel ist groß: Im DFB-Pokalfinale treffen seine beiden früheren Vereine aufeinander (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker).
Beim FC Bayern München schaffte der Ex-Profi den Sprung aus dem Nachwuchs zum Nationalspieler, beim VfB Stuttgart holte er zum Abschluss seiner Karriere 2007 den insgesamt vierten deutschen Meistertitel.
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen
Danach startete der ran-Experte bei den Schwaben seine anschließende Trainerkarriere, entsprechend gespannt blickt er auf das Südwest-Derby in Berlin.
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Babbel: "VfB Stuttgart hat Großartiges geleistet"
ran: Markus Babbel, ist das Pokalfinale ein besonderes Spiel für Sie?
Markus Babbel: Ja, klar. Das ist natürlich für mich ein absolutes Traumfinale, weil man sich freut, egal, wer gewinnt.
ran: Wie sehen Sie die Voraussetzungen?
Babbel: Erstmal ziehe ich meinen Hut davor, dass der VfB Stuttgart wieder ins Finale gekommen ist und seinen Titel verteidigen kann. Also die haben wirklich Großartiges geleistet, um erneut nach Berlin zu kommen. Und was man so hört, freuen sie sich riesig darauf, weil sie nach dem Vorjahr wissen, was da so abgeht. Und der FC Bayern will natürlich seine tolle Saison gebührend abschließen. Deswegen glaube ich, dass das wirklich ein tolles Spiel wird.
ran: Aber die Favoritenrolle ist klar verteilt, oder?
Babbel: Natürlich, der FC Bayern ist der absolute Favorit. Aber ich weiß halt auch aus eigener Erfahrung, wie so ein Pokalfinale funktioniert. Wir waren immer der Favorit und trotzdem habe ich zweimal verloren. Dass eigentlich keiner einen Pfifferling auf den VfB setzt, ist seine große Chance. Sie haben in allen drei Pflichtspielen gegen Bayern diese Saison immer den Kürzeren gezogen und trotzdem ist es wieder ein Spiel, das bei 0:0 losgeht. Und du musst ja nicht einmal die bessere Mannschaft sein, sondern du musst nur irgendwie einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen.
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Babbel übers Pokalfinale: "Du hast immer was zu verlieren"
ran: Erwarten Sie, dass Stuttgart eher defensiv zu Werke geht?
Babbel: Das glaube ich eher nicht. Für mich sind es die zwei besten Mannschaften in Deutschland, die am gepflegtesten Fußball spielen. Beide versuchen, dominant aufzutreten, Ball und Gegner laufen zu lassen und Chancen zu kreieren. Und das macht das Ganze natürlich hochattraktiv.
ran: Kann der VfB nach dem Erreichen der Champions League befreit aufspielen, weil er als Außenseiter eigentlich nichts zu verlieren hat?
Babbel: Was heißt nichts zu verlieren? Ich tue mich mit dem Satz unglaublich schwer, weil du hast immer was zu verlieren. Wenn du in einem Endspiel stehst, wirst du alles dafür tun, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und wenn du verlierst, bist du total enttäuscht, weil so ein Pokalfinale immer etwas Besonderes ist. Wenn du dabei bist, gibt es nur eine Regel: Gewinnen, egal wie. Alles andere ist Mist.
ran: Trotzdem hat Bayern mehr zu verlieren oder nicht?
Babbel: Sicherlich stehen die Bayern mehr unter Druck. Sie spielen bis jetzt fantastisch, aber wenn sie am Ende nur mit der Meisterschaft dastehen, dann stimmt irgendwas nicht in der Gefühlswelt. Die Mannschaft hat eine überragende Saison gespielt und ist immer in der Lage, Fehler sofort zu bestrafen. Da musst du als Gegner schon einen Sahnetag erwischen und das schaffst du nur, wenn jeder unter Strom ist.
Babbel: "Bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust"
ran: Kann der VfB den Bayern, die zuletzt defensive Probleme hatten, mit seiner starken Offensive wehtun – auch und gerade durch die Einwechselspieler?
Babbel: Gott sei Dank hat der VfB mittlerweile eine Bank, wo du 1:1 wechseln kannst und es extremste Härtefälle gibt, sodass einige Topleute nicht von Anfang an spielen werden. Aber du brauchst gegen einen Gegner wie Bayern nicht nur Mut, sondern auch genau die körperliche Frische bis zur letzten Minute. Deshalb können die guten Joker der Stuttgarter und die offensive Qualität vielleicht dafür sorgen, den Sieg einzufahren.
ran: Drücken Sie einer Mannschaft etwas mehr die Daumen?
Babbel: Nein, bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust. Ich werde mich für den freuen, der gewinnt – und der andere wird mir natürlich leidtun. Weil es zwei Mannschaften sind, für die ich eine extrem hohe Sympathie habe und deswegen ist es mein absolutes Traumfinale. Und es ist ja auch schön, wenn man so was dann in Ruhe gucken kann.
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