Die UEFA hat für die Nations League und die EM-Qualifikation eines neues Format angekündigt.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat geplante Änderungen im Modus der Nations League und der Qualifikation zur Europameisterschaft vorgestellt.

Wie die UEFA vor dem Europa-League-Finale in Istanbul zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa (ab 21:00 Uhr im Liveticker) mitteilte, habe die Sitzung des Exekutivkomitees beschlossen, die Aufteilung der Ligen sowie den Spielplan anzupassen. In der EM-Quali wird es ein ganz neues Gruppensystem geben. Die Änderungen sollen nach der Europameisterschaft der Männer 2028 in Großbritannien und Irland in Kraft treten.

Demnach werden die Mannschaften in der Nations League anstatt wie zuvor in vier künftig nur noch in drei verschiedene Ligen mit je 18 Teams aufgeteilt. Da 55 Mannschaften teilnehmen, werden in der untersten Liga C 19 Teams einsortiert. Grundsätzlich werden die Ligen dann in drei Sechsergruppen eingeteilt, wobei Liga C folglich eine Gruppe mit sieben Teams enthält.

Der Spielplan allerdings orientiert sich nicht einzig an den Gruppen und erinnert an das neue Format im Europacup: Jede Mannschaft bestreitet sechs Spiele gegen fünf verschiedene Gegner, auch aus anderen Gruppen. Bei Gegnern aus den anderen Gruppen wird es jeweils nur ein Spiel, bei Duellen innerhalb der Gruppe je ein Heim- und Auswärtsspiel geben. Das Konzept der Playoffs sowie Abstieg und Aufstieg bleiben bestehen.