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Jose Mourinho lockt! Wechselt Barca-Star zu Real?
Veröffentlicht:von ran.de
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Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt"
Videoclip • 02:00 Min
Jose Mourinho ist noch nicht einmal offiziell als neuer Trainer von Real Madrid bestätigt, da werden schon Gerüchte über den Wechsel eines Stars des FC Barcelona zu den "Königlichen" laut.
Jose Mourinho wird wohl der neue Trainer von Real Madrid und hat offenbar Marcus Rashford vom FC Barcelona ganz oben auf seiner Wunschliste stehen.
Wie "The Independent" berichtet, möchte der Portugiese den Offensivmann als eine seiner ersten Amtshandlungen nach Madrid locken. Die beiden kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester United.
"Mourinho hat ein gutes Verhältnis zu Rashford und würde ihn laut diesen Quellen sehr gerne verpflichten", heißt es in dem Bericht. Neben dem sportlichen Wert wolle "The Special One" dem Erzrivalen damit auch sportlich schaden und "die Dinge für Barcelona verkomplizieren".
Rashford ist bis zum Saisonende von ManUnited nach Barcelona ausgeliehen und spielte eine starke Saison unter Trainer Hansi Flick: In 48 Spielen erzielte er 14 Tore und legte 14 weitere Treffer auf. Die Katalanen haben demnach eine Kaufoption über 30 Millionen Euro.
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FC Barcelona mit finanziellen Problemen
Der Engländer machte zuletzt öffentlich deutlich, dass er gerne bei Barca bleiben würde: "Ich genieße diesen Fußballklub. Für jeden, der Fußball liebt, ist Barcelona einer der wichtigsten Vereine in der Geschichte des Sports", sagte er.
Allerdings steckt der Traditionsklub weiterhin in finanziellen Nöten, weshalb die Kaufoption intern als schwierig zu bewerkstelligen gelte.
Eine Möglichkeit wäre offenbar, dass Rashford auf Gehalt verzichtet und eine längere Gehaltslaufzeit bekommt, wodurch die Ablöse auf mehrere Jahre gestreckt werden könnte.
Mourinho trainierte die "Königlichen" bereits von 2010 bis 2013, seine zweite Amtszeit ab Sommer dürfe in den kommenden Tagen fix verkündet werden.
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