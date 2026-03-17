Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Königsklasse

Champions League: Erling Haaland holt Thomas Müller in der ewigen Torschützenliste ein

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Thomas Müller in Partylaune! Ex-Bayern-Star feiert in Münchner Bar

Videoclip • 01:05 Min

In der ewigen Torjägerliste der Champions League zieht ManCity-Star Erling Haaland mit Bayern-Ikone Thomas Müller gleich. Einer bleibt jedoch unerreicht.

Erling Haaland hat in der ewigen Torjägerliste der Champions League Bayern Münchens Vereinsikone Thomas Müller eingeholt.

Der Norweger traf gegen Real Madrid zum 1:1-Ausgleich, es war sein 57. Tor in der Königsklasse. Damit liegt er nun gleichauf mit Müller auf Rang sieben.

Angeführt wird die Liste von Cristiano Ronaldo, der auf 140 Tore kommt.

Fußball-Livestreams

  • Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    89 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 21.03. 18:30 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    89 Min

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 21.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 1-2, Hinspiel

    Verfügbar auf Joyn

    190 Min

  • Bald verfügbar

    Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    220 Min

    Bald verfügbar

    Dienstag, 26.05. 19:50 • Fussball

    Bundesliga: Relegation 2-3, Rückspiel

    Verfügbar auf Joyn

    220 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Die "ewige" Torjägerliste der Champions League

1. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin) 140 Tore

2. Lionel Messi (FC Barcelona, Paris Saint-Germain) 129

3. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München, FC Barcelona) 107

4. Karim Benzema (Olympique Lyon, Real Madrid) 90

5. Raúl (Real Madrid, Schalke 04) 71

6. Kylian Mbappé (AS Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid) 68

7. Thomas Müller (Bayern München) 57 und Erling Haaland (RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City) 57

Mehr Fußball-News