Champions League: Erling Haaland holt Thomas Müller in der ewigen Torschützenliste ein

In der ewigen Torjägerliste der Champions League zieht ManCity-Star Erling Haaland mit Bayern-Ikone Thomas Müller gleich. Einer bleibt jedoch unerreicht.

Erling Haaland hat in der ewigen Torjägerliste der Champions League Bayern Münchens Vereinsikone Thomas Müller eingeholt.

Der Norweger traf gegen Real Madrid zum 1:1-Ausgleich, es war sein 57. Tor in der Königsklasse. Damit liegt er nun gleichauf mit Müller auf Rang sieben.

Angeführt wird die Liste von Cristiano Ronaldo, der auf 140 Tore kommt.