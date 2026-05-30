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Champions-League-Finale 2026 heute live: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal - Übertragung im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker - Entscheidung im Elfmeterschießen

Aktualisiert:

von Philipp Schmalz

ran Fußball

Champions League - Fans grillen Kick-off-Show: "Braucht kein Mensch"

Videoclip • 01:37 Min

Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale PSG vs. Arsenal in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.

Das Finale in der Champions League rückt immer näher!

Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.

Im Endspiel trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal. Die Pariser setzten sich knapp im Halbfinale gegen den FC Bayern durch. London reichte ein Remis und ein Heimsieg gegen Atletico Madrid

ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

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Update, 20:45 Uhr: Elfmeterschießen in Budapest

Auch nach 120 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in das Elfmeterschießen.

Update, 20:01 Uhr: Verlängerung in Budapest

Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit steht es 1:1. Damit geht das Finale in die Verlängerung.

Update, 19:05 Uhr: Havertz trifft zur Führung

Zur Pause des Finals führt der FC Arsenal mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain. Die Franzosen ließen den Ball von Beginn an gut laufen und hatten durchgehend mehr Ballbesitz. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Marquinhos im Mittelfeld brachte der deutsche Nationalspieler Havertz die Gunners früh in Führung.

Im Anschluss zogen sich die Londoner zurück, standen enorm tief und konzentrierten sich aufs Verteidigen. Die Parisiens suchten nach einer Lücke, fanden aber keine. Das hohe Tempo von Dembélé, Doué und Kvaratskhelia konnte PSG gegen die kompakt stehenden Engländer überhaupt nicht ausspielen und der Titelverteidiger hatte keine einzige gute Torchance.

Update, 17:01 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Havertz startet

Paris Saint-Germain: Sofanov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

FC Arsenal: Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Lewis-Skelly, Rice, Odegaard - Trossard, Havertz, Saka

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Champions-League-Finale heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

  • Spiel: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal

  • Wettbewerb: Champions League; Finale

  • Datum: 30. Mai 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr

  • Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)

Champions League heute live: Wird das Finale PSG vs. Bayern im Free-TV übertragen?

Ja. Das Finale der Champions League zwischen PSG und Arsenal wird vom ZDF im Free-TV übertragen.

Finale in der Champions League: Wer überträgt das Paris vs. Arsenal heute im Livestream?

Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen.

Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Champions League: Wo kann ich das Endspiel heute im Liveticker verfolgen?

Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.

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Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals

  • Begegnung: Paris Saint-Germain vs. FC Arsenal

  • Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 18:00 Uhr

  • Free-TV: ZDF

  • Pay-TV: DAZN

  • Livestream: Joyn, DAZN

  • Liveticker: ran.de

Auch interessant: Auch interessant: Kommentar: England-Sweep in Europa? Rette uns, PSG!

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