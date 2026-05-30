Champions League - Lob für Daniel Siebert: "Werbung für deutsches Schiedsrichterwesen"

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert (42) hat in einem kniffligen Champions-League-Endspiel die Übersicht behalten - und wurde für seine Spielleitung in Budapest gelobt.

Es sei ein "unmenschlicher Druck", der auf einem solchen Finale laste, sagte Ex-Referee Torsten Kinhöfer als Experte im ZDF: "Da muss man den Hut vor ziehen." Siebert habe "Werbung für das deutsche Schiedsrichterwesen" geliefert.

Dem schloss sich der deutsche Schiedsrichterchef Knut Kircher an. Siebert und dessen Team hätten "in diesem anspruchsvollen Spiel ein sehr fokussiertes und geradliniges Spielmanagement mit klarster Linie" gezeigt. "Das deutsche Schiedsrichterwesen ist sehr stolz auf alle und gratuliert zu diesem tollen Spiel, was für immer bleiben wird", sagte Kircher auf SID-Anfrage.

Siebert, EM-Referee von 2021 und 2024, habe eine "natürliche Autorität" ausgestrahlt, ergänzte Kinhöfer: "Er war bei den populären Entscheidungen immer präsent und hat alles im Griff behalten." Der FC Arsenal haderte nach der Niederlage im Elfmeterschießen (3:4) gegen Paris Saint-Germain jedoch vor allem mit Sieberts Entscheidung in einer Szene.

Siebert hatte zunächst nach einem Foul von Cristhian Mosquera an Chwitscha Kwarazchelia umgehend und richtigerweise auf Strafstoß für PSG (62.) entschieden. "Das ist die absolut richtige Entscheidung. Und es ist stark, das in Realgeschwindigkeit zu sehen", lobte Kinhöfer.

Kniffliger wurde es in der Verlängerung (102.), in der besagten Szene. In einem Zweikampf mit Nuno Mendes kam Arsenals Noni Madueke im Strafraum zu Fall, die Londoner tobten, Siebert ließ weiterspielen und verwarnte Teammanager Mikel Arteta sowie Declan Rice nach lautstarken Protesten. "Ein Gerangel. Ich gehe konform mit ihm", sagte Kinhöfer: "Das ist in der Verlängerung eines Finals kein Strafstoß. Beide halten, beide zerren."